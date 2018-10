Colonos de La Isla piden más seguridad

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.-Habitantes de la Colonia La Isla pidieron a las autoridades municipales reforzar los recorridos, operativos y patrullajes de seguridad por la zona, debido a que el pasado miércoles por la tarde se suscitó un percance con sujetos que se trasladaban en motocicleta, con la intención de golpear a un joven empleado de una marisquería.

El representante de la colonia, Marco Antonio Díaz Martínez, dijo que en breve tendrán una reunión con la presidenta municipal, Jerónima Toledo Villalobos, el regidor encargado de la Comisión de Seguridad, Guillermo Alonso Gómez Loarca y el director de la Policía, Félix Penagos Madrigal, para exponer el problema, ya que quieren continuar viviendo tranquilos en la zona.

“Aquí no pasa nada, todos somos muy tranquilos, pero si estas personas en motocicleta empiezan a venir a molestar a nuestra colonia, vamos a tener que organizarnos para protegernos, no hablo de tomar justicia con mano propia, pero queremos dejar en claro que no nos vamos a dejar y vamos a asistir a nuestras autoridades, porque por algo son autoridades”.

Los hechos…

Cecilia del Carmen Limón quien vive sobre la Calzada Manuel Velasco Suárez y tiene una papelería, narró lo sucedido: “nosotros estábamos trabajando, era alrededor de las 2 y media de la tarde cuando los niños salen de la escuela, de pronto vino un muchacho que dijo lo venían siguiendo, ya venía medio golpeado, lo dejé entrar y de pronto vinieron dos sujetos en motocicleta, pasaron y se pararon, dijeron que venían a agredir al muchacho porque les había robado”.

“El joven negó la acusación, dijo que venía de trabajar de la marisquería de aquí arriba traigo mi celular y audífonos me quieren agredir, me quieren asaltar, no me dejé y me metí; les dijimos que dejaran al muchacho en paz, me gritaron que no me metiera, les dije déjenlo que se vaya, y me contestaron: si usted defiende le vamos a quemar su casa, le vamos a hacer cosas, y yo no tengo problema con nadie”.

Detalló que el perseguido trató de salir por otra puerta, pero uno de los agresores se metió a la casa, “entonces llamé a la policía, ahí fue cuando salió, ya era un total de 10 motos que habían afuera, los policías les hablaron, se llevaron el muchacho en la patrulla por su seguridad. Yo ya levanté mi demanda y hago un llamado a la policía para que acudan más rápido a las llamadas de auxilio”.