Combate frontal a la corrupción, plantea Aguilar Bodegas

TUXTLA GUTIERREZ, Chis., 13 de mayo.- Con propuestas claras para impulsar el combate frontal a la corrupción, la aplicación de la justicia, programas de desarrollo para el campo, la educación y la generación de empleos, el candidato del PAN, PRD y MC al gobierno de Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas, dejó en claro que es el de mayor experiencia para gobernar.

Advirtió que se castigará con cárcel y la muerte civil –que no vuelvan a trabajar en el gobierno- a todos los funcionarios que incurran en actos de corrupción, comprometiéndose a investigar todos aquellos asuntos del pasado que endeudaron a Chiapas hasta por un periodo de 30 años.

Por ello, propuso la creación de una Comisión de la Verdad que “traiga al exgobernador Juan Sabines para que se sepa de la deuda que mutiló el desarrollo del estado”.

Dijo que Chiapas no se puede reinventar cada seis años, cuando se siembran esperanzas y se cosechan frustraciones, lo cual no puede seguir así. “Chiapas necesita un gobierno que junto con la sociedad transforma nuestra realidad y ese es mi compromiso”, estableció.

Pidió a los chiapanecos no perder la gran oportunidad de lograr el cambio mediante el uso razonado del voto que permita trabajar por un Chiapas más justo, en donde no se venda la justicia, ni se siga hipotecando el futuro con más deudas.

Afirmó que se tienen muchas razones para cambiar la historia, para combatir la pobreza y marginación, la desigualdad social, el rezago educativo y en materia de salud, contando para ello con pleno conocimiento de la realidad chiapaneca y los programas que se tienen que atender para impulsar el desarrollo.

Planteó una nueva relación con la federación y con la propia sociedad, la aplicación de políticas públicas que sirvan a la gente, que combatan la corrupción a fondo, que no haya empresas fantasmas.

Aguilar Bodegas advirtió que en su administración no habrá diezmos, comisiones, chantajes a empresarios ni arreglos bajo la mesa para ser beneficiados con obras, mismas que harán prioritariamente los chiapanecos.

“Habrá un claro mecanismo de contratación de la obra que se realizará mediante sesiones públicas transmitidas por internet, además de aplicar las fianzas que permitan, en caso de incumplir, con la recuperación inmediata de la inversión y evitar de esa manera que haya obras pagadas y auditadas pero que en realidad no existen”, sostuvo.

Asimismo garantizó que quien presente denuncias en contra de los servidores públicos que cometan irregularidades y actos de corrupción, contarán con la protección jurídica.

En ese sentido, Aguilar Bodegas dio a conocer la presentación de su declaración 3de3, la cual ya se encuentra publicada en los portales de transparencia ciudadana.

El aspirante del PAN, PRD y MC, también se pronunció por mejorar las condiciones en materia de salud y educación, para lo cual planteó una nueva relación con la Federación, estableciendo su respaldo al magisterio y al personal de las instituciones médicas para mejorar sus condiciones laborales.

También mostró su compromiso para lograr más empleo, impulsar el turismo, brindarle seguridad a los visitantes nacionales y extranjeros, pero también que ningún chiapaneco se sienta inseguro ni en las calles ni en sus casas.

“En Chiapas no hay seguridad porque hay corrupción, hay patrullas pero no gasolina, no se ha capacitado a los policías, a los ministerios públicos y el nuevo Sistema de Justicia Penal, no cumple con el objetivo. Necesitamos un sistema de seguridad coordinado entre el estado, los municipios y la Federación, que se utilice la tecnología para prevenir e investigar los delitos, así como terminar con la impunidad”, sostuvo.

Aguilar Bodegas fue claro en la necesidad de impulsar un programa que reimpulse la producción agropecuaria utilizando la tecnología, que de oportunidades a las mujeres y darle valor agregado mediante la industrialización.

“Conozco Chiapas y se requiere un plan emergente para la recuperación de la economía, que restablezca el orden, una nueva relación con la Federación para atender la educación y la salud, un nuevo proyecto de futuro para el desarrollo de energías renovables y sustentables, el cuidado de la biodiversidad y emprender programas que generen empleos y oportunidades para los jóvenes”, puntualizó.

Al término del debate, cientos de personas lo acompañaron para celebrar que es el candidato que mejores propuestas tiene para el desarrollo de Chiapas y por ello, convocó a los chiapanecos a darle su voto de confianza el 1 de julio, para dar paso a un nuevo proceso de crecimiento a la entidad.