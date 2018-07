Con más de 52 mil votos, Juan Salvador Camacho Velasco triunfa en el V Distrito

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Con más de 52 mil votos, Juan Salvador Camacho Velasco fue el triunfador en la contienda electoral del pasado 1 de julio por la Diputación al V Distrito, es decir, 2 de 3 ciudadanos creyeron en el candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) y no perdió en el conteo de ninguna casilla.

Al término del protocolo realizado por los consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Camacho Velasco procedió a firmar su acta de mayoría que lo acredita como Diputado Electo y envío un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía de San Cristóbal, a través de los medios de comunicación.

“Quiero agradecer a hombres y mujeres libres que confiaron en este proyecto legislativo que votaron por la Coalición ‘Juntos Haremos Historia’, es un resultado que no se había dado en este Distrito, el apoyo ciudadano ha sido grande y de ese tamaño es mi compromiso con ustedes, con todo el estado de Chiapas”.

Aseguró que no fallará la confianza depositada en su proyecto y en su persona, “vienen grandes transformaciones para el país, para Chiapas y San Cristóbal, nosotros estaremos a la altura de nuestra responsabilidad histórica, vamos a cumplir, no vamos a fallar a la confianza del pueblo, vamos a legislar para todos, vamos a incluir para legislar sin excepción”.

Camacho Velasco reiteró su agradecimiento a los ciudadanos y envío un mensaje para quienes no votaron por su candidatura, “vamos a legislar sin distinción de colores partidistas, más allá de sectores sociales, religiones, nosotros legislaremos porque estamos comprometidos con la justicia social y lo haremos valer desde el Poder Legislativo del Estado, estamos comprometidos para servirle a los barrios, colonias y comunidades de la ciudad, pero también a los 122 municipios de Chiapas”.

Por su parte, el Diputado Suplente, Fernando Cruz Cantoral, reconoció el liderazgo de Camacho Velasco en San Cristóbal de Las Casas y recordó cómo, cuando fue regidor en el Ayuntamiento coleto, defendió la transparencia y rendición de cuentas, “regresan los tiempos de Camacho, regresan los tiempos de transparencia, estamos conscientes de ello y por eso recibimos el apoyo de los ciudadanos”.

Finalmente, Juan Salvador Camacho Velasco, hizo un reconocimiento a los integrantes del Consejo Distrital del IEPC, que actuaron con transparencia, “se hizo valer la legalidad en este proceso, estamos agradecidos, la ciudadanía sabe que el proceso fue transparente en todos los sentidos”.