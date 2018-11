Condecoran Fuerzas Armadas a Peña

Érika Hernández

Cd. de México (06 noviembre 2018).- Las Fuerzas Armadas reconocieron con sus máximas condecoraciones al Presidente Enrique Peña Nieto por el fortalecimiento de las instituciones militares.

“De todo corazón, muchas gracias, por su gran esfuerzo a lo largo de estos seis años de trabajar al frente, de lado y conjuntamente con las Fuerzas Armadas”, expresó el Secretario de la Marina, Francisco Soberón.

“Difícilmente volveremos a tener un Comandante como lo es usted”.

En diversos momentos, los aplausos de unos 7 mil militares retumbaron en la explanada del Campo Militar 1A.

La Defensa Nacional entregó al Mandatario la Condecoración por Servicios Distinguidos y la Marina la Distinción Naval de Primera Clase por brindar “su incondicional apoyo” para la transformación integral a los sistemas educativos de las Fuerzas Armadas.

Así como por la adquisición de aeronaves, embarcaciones, vehículos y armamento, y por la construcción de modernas instalaciones, cuarteles, hospitales y viviendas.

Además, leyó un mando al justificar los reconocimientos, del incremento sustancial de apoyos a las familias de los militares.

“Usted, señor Presidente, desde el inicio de su Administración como nuestro Comandante, generó confianza y certidumbre en las tropas; usted, señor Presidente, ha mostrado su empatía con soldados y sus familias haciéndose merecedor de respeto y admiración”, manifestó el Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

“Usted, señor Presidente, siempre ha mostrado orgullo de ser Comandante de las Fuerzas Armadas y nos ha demostrado que la lealtad es recíproca”.

Al responder el reconocimiento, el Presidente, a quien en algún momento de su discurso se le quebró la voz, aseguró que fue un mexicano que siempre respetó el trabajo de los institutos militares y aceptó el consejo de sus altos mandos.

“Hoy recibo con humildad las distinciones que han tenido a bien concederme. Se trata de un reconocimiento que me llena de emoción y que atesoraré como uno de los gestos más nobles y generosos que he recibido en mi trayectoria como Presidente de la República”, dijo.

“De verdad este es un día para el Presidente de la República. Estas dos condecoraciones marcarán auténticamente y habrán de tatuar mi corazón y en la que siempre permanecerá mi cariño, mi respeto y mi amor por las Fuerzas Armadas”.

Afirmó que no sólo fue el Presidente del empleo, la infraestructura y las reformas, sino también del fortalecimiento a las Fuerzas Armadas.

“En ocasiones los he escuchado animarse entre ustedes, con la frase ‘métanle fibra’, se trata de un llamado enérgico que los motiva a poner toda su concentración y a dar su máximo esfuerzo para obtener un resultado de excelencia”, expuso Peña, quien despedido con un aplauso prolongado.

“Es por ello que como su Comandante Supremo les doy la instrucción de que ahora y siempre le metan fibra a su entrega por México, con la convicción de que sus actos siempre hablarán por ustedes mismos”.

Se espera que el 20 de noviembre, el Mandatario federal se reúna nuevamente con la milicia.