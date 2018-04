Conjuntivitis, otro problema de salud

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Las quemas, la contaminación y las lluvias que se avecinan, logra aumentar los casos de conjuntivitis, por eso es necesario mantener las medidas de higiene a través del lavado constante de manos, así como procurar no compartir objetos de uso personal y no automedicarse.

La subdirectora de Epidemiología, Leticia Jarquín Estrada, informó que la conjuntivitis se presenta durante todo el año, principalmente en la temporada de primavera y en la época de lluvias, pero esto no tiene que verse como una enfermedad grave, pues con tratamientos se curan.

Mencionó que este padecimiento se caracteriza por la inflamación de la conjuntiva, que es una capa fina mucosa que reviste el interior del párpado, la cual cubre la parte interior del globo ocular; esta hinchazón es causada por virus, bacterias, alergias al polvo, polen o humo o alguna otra clase de agentes que producen la contaminación del aire, como cloro o jabón.

Detalló que la conjuntivitis viral dura de tres a seis días como periodo máximo, se caracteriza por tener los ojos enrojecidos, sensación de comezón e irritación y molestia ante la luz, y no requiere de tratamiento con antibióticos.

Precisó que con la conjuntivitis bacteriana se debe tener un cuidado específico, ya que se presenta secreción amarillenta y el ojo duele mucho; se requiere tratamiento con antibiótico.

Dentro de las recomendaciones, señaló las siguientes: extremar las medidas de higiene a través del lavado constante de manos, tanto del paciente como de los familiares; usar gel antibacterial, evitar frotarse los ojos, nariz, o boca, no compartir objetos de uso personal como toallas o lentes; en el caso de los niños, no mandarlos a la escuela; y de manera general es importante evitar la automedicación y los remedios caseros.