Conmemora OTEZ Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes de la Organización Transportista Emiliano Zapata (OTEZ), conmemoraron con un convivio el Aniversario Luctuoso del histórico revolucionario, donde su líder, Andrés Gómez López, dijo es un orgullo llevar el nombre de tan ilustre personaje, que siempre luchó por causas justas, principalmente por tierras para los campesinos indígenas.

Asimismo, comentó que el gremio adherido a la OTEZ ha decidido conmemorar el aniversario luctuoso de Zapata con un convivio y no con manifestaciones o bloqueos carreteros como otros sectores y aclaró que ellos seguirán luchando juntos con otras organizaciones transportistas por el bien de todo el gremio

“No es con bloqueos, cierres de carreteras o caravanas causando congestionamiento vial como se conmemora el asesinato del general Emiliano Zapata como otras organizaciones cuando representan acciones a favor de la población como luchador social, no afectando”, aseguró.

Gómez López envío un mensaje a las autoridades competentes, donde señaló que el transporte genera empleos, da trabajo a miles de choferes y “generamos pequeño comercio, donde hay transporte hay comercio y eso es el sostén de muchas familias”.

“Nosotros no tenemos apoyos del gobierno federal, estatal o municipal, no nos regalan ni un litro de aceite o gasolina, ni una llanta, por eso necesitamos seguir unidos, sabemos que ahorita hay manifestación, nosotros es así como lo hacemos, llevamos 30 años luchando y hoy conmemoramos los 99 años de la muerte de Zapata”, sostuvo.

Al encuentro acudieron más de 17 líderes de diferentes organizaciones, donde se analizó la situación actual de este sector y donde concluyeron: “si el general Zapata viviera, que chinga le daría los corruptos, sería otra cosa por la lucha social”.

“Es importante estar unidos para poder defendernos y es cómo podemos ser escuchados por los gobernantes, esperamos que en el 2018 no lleguen chapulines al gobierno sino realmente quienes sirvan a la ciudadanía”.

El líder transportista apuntó que la mayoría de los agremiados a la OTEZ, son personas que pocas oportunidades tuvieron de estudiar y es en el volante como están sacando adelante a sus hijos y los vehículos son sus herramientas de trabajo.

Durante el evento, como desde hace cuatro años consecutivos, hizo entrega de un apoyo económico a la Cruz Roja Mexicana, que fue recibido por el Técnico en urgencias Médicas, Julio César Pérez Fino.