Conocía Veracruz a presunto acosador

Félix Zapata México, Cd. de México

Ángel Fuentes, quien está en la mira de una investigación por acoso sexual a un futbolista de la Sub 20 del Veracruz, fue perfectamente identificado por los entrenadores de categorías menores del club jarocho.

Mario Trejo, vicepresidente deportivo de Tiburones Rojos, reconoció en entrevista con CANCHA que René Isidoro García, técnico de la Sub 20, así como José Luis González China, director de fuerzas básicas, manifestaron haber tratado con Fuentes.

“Hablé con ellos, con René Isidoro, con José Luis González China, director de fuerzas básicas, y me manifiestan que sí saben quién es, pero en ese sentido de representar jugadores o de llevar jugadores, no de otra manera”, aceptó Trejo vía telefónica.

“Viene un señor, que se dedica a representar jugadores, lo trae al club, contacta con estas gentes, con los técnicos, le ven posibilidades al muchacho, lo contratan, le dan el palomazo y esa es la relación que yo veo”.

El futbolista de 18 años dejó de asistir a los entrenamientos desde la semana pasada y, aunque se le buscó, no se supo el porqué de su ausencia.

El directivo comentó que los Tiburones Rojos colaborarán con la familia del jugador para llegar hasta las últimas consecuencias, por lo que el dueño Fidel Kuri Grajales ya se comunicó con los familiares de su ex futbolista.

“Es un representante como hay tantos y la vida particular de los representantes pues es de ellos, y eso tendrá que ser el motivo de la investigación, ya de carácter legal, porque hay una demanda”, apuntó.

“Pero el club está en la total postura de aclarar, de dar el respaldo, de llegar hasta el final de las consecuencias para que esto quede claro”.