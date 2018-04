Continúa en Tuxtla accionando la UNTA para exigir en tiempo y forma recursos al campo

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 3 de abril del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Por segundo día en Tuxtla Gutiérrez la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) realizó acciones de protesta y tomó las oficinas de la Sedesol en Tuxtla para pedir que el presupuesto para el campo y proyectos sean destinados de manera puntual en Chiapas y no se desvíe para comprar votos.

Carlos Humberto Luna López dirigente estatal de la organización dijo tajantemente que no es mera especulación que el recurso destinado para el campo y los campesinos ya se esté desviando para el proceso electoral.

Precisó que el planteamiento general ante las dependen cias federales es que en estos momentos se esclarezca por qué los proyectos ya fueron aprobados pero resulta que no existe presupuesto para los mismos, situación que en otros años no ha ocurrido.

Recordó que el presupuesto que solicitan es para vivienda, el campo, piso firme, INAES, estufas ecológicas, entre otros.

Sentenció que de no otorgar los recursos tomarán otras acciones como la toma de carreteras, bloqueos, y otras acciones que alcanzarían toda la república pues la UNTA es una organización con presencia nacional.

Precisó que si es necesario se plantarán en todas las dependencias antes, durante y después del proceso electoral, todo con la intención de que el recurso ya etiquetado para el campesinado chiapaneco sea malversado para las campañas de los políticos que buscan el poder el próximo 1 de julio.