Continúa venganza de gobierno contra trabajadores de salud que reclamaron derechos laborales

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 16 de abril del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Un grupo de trabajadores del Sistema de Salud en Chiapas que participó en la mundialmente conocida “Protesta de Las Enfermeras de Chiapas”, denunció que continúa la encarnizada persecución por parte del gobierno del estado.

Victor Hugo Zavaleta Ruíz, trabajador que tiene bajo demanda a la Secretaría de Salud expuso respecto a ésta situación que desde el año pasado un grupo de trabajadores ha sido objeto de persecución, tras haberse manifestado por las graves carencias en el sector salud de Chiapas en abril y mayo del 2017.

Señaló que salieron órdenes de aprehensión dictadas desde el Amate, en contra de su persona y tres compañeros más que prácticamente tuvieron que huir o esconderse por ésta persecución.

Esta acción únicamente demostró la intención de venganza personal del gobierno y las autoridades de salud, pues se incumplió con los acuerdos que habían acordado con el gobiero estatal para poner un alto al hostigamiento de los trabajadores que participaron en el movimiento.

Sin embargo esto no fue todo “varios compañeros que protestaron han sido despedidos, algunos por razones absurdas y sin fundamentos. La persecución está muy fuerte, ya no es a nosotros únicamente, también en contra de familiares cercanos”.

Tras haber metido un amparo y ser otorgado por el juez correspondiente, en el mismo “se especificó que no existen los elementos mínimos necesarios para tipificarnos como delincuentes bajo el delito de motín, el cual tenemos sin problema”.

Víctor Zavaleta junto con cinco compañeros más, fueron despedidos como parte de la veganza del estado, algo que consideran un acto vergonzoso.

“Denunciamos nuestra situación, la situación del sistema de salud, y por eso nos reprimen, el gobierno reprime la protesta social. Sin embargo no nos quedaremos callados, seguiremos hablando, diciendo que la situación del sistema de salud, estamos en la misma situación que Siria, todos los días muere gente por el mal estado de nuestro sistema de salud”, denunció.

El recurso para la salud existe sin embargo, dijo, es el gobierno que lo roba, lo utiliza con otros fines “y lo peor es que quienes luchamos para cambiar la situación, nos ecarcelan en lugar de de hacer su trabajo para evitar las miles de muertes de las personas de bajos recursos”.

Lamentó que el panorama no cambiará a pesar del cambio de gobierno que se verá próximamente “los políticos no tienen esa consciencia, los funcionarios no tienen corazón para aplicar los recursos y no utilizarlos para enriquecerse”.