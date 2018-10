Copoyas celebran a la virgen del Rosario

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – La celebración de la Virgen del Rosario en Copoya, fue más allá de la fiesta, a partir de hoy, la cofradía, se comprometió a trabajar para el fortalecimiento de las tradiciones, como de la gastronomía, danza, vestimenta y todos los ritos.

Con la entrega de pozol, a los presentes, muchos aceptaron comprometerse para que las tradiciones de esta parte alta de Tuxtla Gutiérrez, no se olviden ni desaparezcan, es necesario dijeron, el que las cosas cambien, pero para bien; urge que las modificaciones no sigan para no ser olvidadas.

Se dejó escuchar también la misa en lengua zoque, que es una tradición entre los presentes, esto como una formula de respeto y continuidad a lo que consideran como propio, para ellos, esto es importante, porque fomenta en las nuevas generaciones la historia de los pueblos y sus raíces.

Las vírgenes, están en las condiciones de siempre, aunque se dijo que hay otras que hacen recorrido por la capital, que aunque no son las originales, también se merecen el respeto y son atendidas como los ciudadanos así lo aprecian, aunque se insistió que las verdaderas son las de Copoya.

En el altar de la Iglesia se colocan las imágenes de la Virgen de la Candelaria, que se cuenta, fue encontrada en un lugar llamado “Huetza”, a 20 kilómetros de Copoya; a la derecha se ubica a la imagen de la Virgen del Rosario, la cual fue difundida por los frailes dominicos en Chiapas; y a la izquierda se sitúa la imagen de Santa Teresa de Jesús, también conocida como “Olachea”, que según la tradición oral, se dice que fue donada por una familia de ese apellido.

Las tres imágenes son conocidas como las vírgenes de Copoya o “Copoyitas”, las cuales fueron escondidas en diferentes casas durante la Persecución Religiosa de 1935-1936. Una vez pasado este movimiento, las vírgenes fueron rescatadas y se les construyó una ermita y más tarde un templo donde actualmente permanecen.

Los festejos de la Virgen de la Candelaria inician desde los últimos días de enero con rezos y enrames, mientras que en la fecha principal, el 2 de febrero, se presentan las ofrendas, y se realizan danzas zoques y el Carnaval, así como la gran comida tradicional donde la población degusta platillos típicos de la región. En la actualidad también forma parte de la fiesta la emblemática danza de los parachicos que acompañan a los devotos en su recorrido a la iglesia.

Es de esta manera que a ritmo de flautas de carrizo y tambores tiene lugar una celebración marcada por el sincretismo cultural que reúne a toda una comunidad que año con año se entrega con fervor religioso y porta con orgullo la indumentaria de la tradición y las costumbres que durante largo tiempo ha vestido a esta colonia zoque.