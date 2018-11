Corte Ampara a Peña Nieto para no ser investigado por Corrupción

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, suspendió indefinidamente cualquier investigación o imputación penal de la Fiscalía de Chihuahua en contra del presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete por la presunta desviación de 250 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El ministro alegó que no está claro si la jurisdicción estatal de Chihuahua debe llevar a cabo la investigación y por eso concedió el amparo al mandatario.

“Se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada, al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales”, esgrimió.

Medina Mora señaló que la suspensión concedida tampoco prejuzga la “probable responsabilidad de los servidores públicos que pudieran encontrarse, en su caso, sujetos a investigación o proceso”.

La medida cautelar estará vigente hasta que la Suprema Corte determine si los supuestos delitos que pretende investigar y perseguir la Fiscalía de Chihuahua, deben ser atendidos por las autoridades federales o estatales, algo que pudiera implicar meses.

El pasado 11 de octubre el consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Misha Granados, presentó una solicitud de amparo contra órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación de la Fiscalía de Chihuahua contra funcionarios federales.

El 16 de octubre, Granados amplió esa solicitud para reclamar la inconstitucionalidad del artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el 7 del Código Penal Estatal, los cuales establecen que la Fiscalía Estatal puede perseguir delitos del fuero común dentro de la circunscripción o territorio de la entidad.

El 28 de septiembre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, advirtió que la acción de la justicia alcanzará al presidente Peña Nieto por no haber actuado contra César Duarte, ex mandatario estatal, a quien se le atribuye haber desviado al menos 250 millones de pesos del erario estatal hacia el PRI durante la campaña del 2016.

De acuerdo con la investigación que lleva en curso la Fiscalía Estatal de Chihuahua, el objetivo es la captura de César Duarte, quien se encuentra actualmente prófugo y tiene al menos 12 solicitudes de detención con fines de extradición hacia Estados Unidos. Hasta ahora, sólo Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN del PRI, ha pisado la cárcel por el presunto desvío.

“Lo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune”, advirtió Corral en una declaración a los medios el pasado 28 de septiembre.

Es la primera vez que un presidente de la República se ampara contra acciones legales de una entidad federativa que incluye al Gobierno de Chihuahua, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso Estatal.

Cabe recordar que Medina Mora llegó a la Suprema Corte gracias a que Enrique Peña Nieto lo incluyó en la terna enviada al Senado en febrero del 2015.

Antes de ocupar un lugar en el máximo tribunal del país, Medina Mora fue ex embajador de México en Estados Unidos, procurador General de la República, secretario de Seguridad Pública y director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).