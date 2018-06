Crearán OFSCE padrón único de servidores públicos municipales inhabilitados

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 26 de junio (El Estado).-El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE) trabaja en la elaboración de una Ley que establezca un padrón único de contratistas y servidores públicos municipales inhabilitados, informó su titular Alejandro Culebro Galván.

El Auditor Superior del estado consideró que este padrón de servidores públicos municipales inhabilitados y sancionados servirá para que no “brinquen” de un municipio a otro dejando pendientes de comprobar.

“Lo que existe en el estado, es un padrón de servidores públicos inhabilitados y sancionados y también existe un registro un padrón de contratistas, pero a nivel estatal, esto lo tenemos que llevar al tema municipal”.

“Tesoreros, directores de obras municipales y empresas constructoras deberán pasar por un tamiz para saber si han sido responsables o no en sus respectivas funciones y así garantizar que la obra pública se haga de calidad”, Abundó.

Culebro Galván indicó que de esta manera los presidentes municipales no podrán contratar libremente a empresas que a veces ni existen “y me parece que eso es importante para dar transparencia”.

Añadió que desde su llegada el OFSCE ha turnado mil 800 expedientes a audiencia de Ley, “Lo que quiere decir que muchos de esos servidores que tienen una sanción por delitos no graves que esas sanciones las aplican los órganos de sanción interno de las dependencias o de los municipios siguen su curso y llevamos hasta ahora más de 80 denuncias penales interpuestas”.

Por otra parte dijo que a dos semanas de que El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE) pusiera a disposición de la población el Sistema Digital de Denuncias Ciudadanas este esquema ha sido recibido con agrado. Dijo que el mecanismo novedoso y único para reportar denuncias de obras de mala calidad o presunta malversación de recursos es una herramienta que permite al OFSCE mejorar sus tareas de auditorías y fiscalización.