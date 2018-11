Crecen personas muertas por diabetes

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El número de personas que ha perdido la vida por la diabetes, se ha elevado conforme pasan los años, Solo 55% de la población sigue el tratamiento indicado por el médico, 27% lo hace sólo cuando se siente mal y 19% no tiene un tratamiento médico.

Los datos estadísticos, revelan que las condiciones se deben a varios factores, por miedo, falta de recursos y por no saber que padece de la enfermedad, no logra atenderse correctamente, a pesar de que hay instancias que son coadyuvantes para salir adelante.

Es de mencionar que la Secretaría de Salud en Chiapas, ve a la población de 20 años y más, dado que en este sector es factible la detección oportuna de las enfermedades crónicas, aunque también reconoce que existen niños en la entidad con este problema.

La dependencia de salud busca incentivar la participación activa de la ciudadanía y las personas que viven con la diabetes, con miras a incentivar la adopción de estilos de vida saludable, una alimentación correcta y el autocuidado de la salud.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.

Debido a que la adopción de estilos de vida saludables reduce hasta en un 70 por ciento los casos de diabetes tipo 2, la Secretaría de Salud del estado a través de las jurisdicciones sanitarias encabezó la Semana Nacional de la Diabetes, fortaleciendo las acciones tendientes a la promoción, prevención y control de esta enfermedad.

Desde el año 2000, la diabetes mellitus en México es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres. En 2010, esta enfermedad causó cerca de 83,000 muertes en el país.

La diabetes es un padecimiento en el cual el azúcar (o glucosa) en la sangre se encuentra en un nivel elevado. Esto se debe a que el cuerpo no produce o no utiliza adecuadamente la insulina, una hormona que ayuda a que las células transformen la glucosa (que proviene de los alimentos) en energía. Sin la suficiente insulina, la glucosa se mantiene en la sangre y con el tiempo, este exceso puede tener complicaciones graves.