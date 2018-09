Cualquier pariente que cometa un ilícito, empezando por mi familia, se enfrentará a la justicia: Rutilio

Al atestiguar la entrega de constancias a diputados plurinominales y regidores de la coalición “Juntos Haremos Historia”, el gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, exhortó a poner todo el empeño en esta nueva encomienda y no desperdiciar la gran oportunidad que la gente les ha brindado para lograr un verdadero cambio.

Destacó que, el pasado 1 de julio, el pueblo de Chiapas y de México depositó en las urnas su confianza en el movimiento conformado por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), por lo que ahora queda honrar la legitimidad del triunfo y predicar con el ejemplo desde las distintas trincheras.

“Imagínense tantos años de lucha de nuestro líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, que hizo de su vida un quehacer para defender las causas más nobles de este país, imagínense todo ese peregrinar, municipio por municipio, tenemos que actuar con congruencia porque de nada serviría que hoy la sociedad se haya enfrentado a todo para instalar un gobierno democrático y que nosotros sigamos haciendo lo mismo”, agregó.

Por ello, aseguró que deben desterrarse las viejas prácticas que se dan en el gobierno como son el nepotismo, el compadrazgo, el amiguismo y el tráfico de influencias, entre otros privilegios cuyas consecuencias las sufre la ciudadanía. Además, dejó en claro que si algún pariente comete algún ilícito también deberá enfrentarse a la justicia, empezando por la familia del gobernador.

En este sentido, pidió a las y los presentes que este mensaje se lo transmitan de manera respetuosa a sus colaboradores y a la sociedad, pues no son palabras que se quedarán en el discurso, sino que se harán valer: “No queremos más corrupción y mucho menos impunidad”, expresó.

De la misma forma, alertó para que no se dejen sorprender con personajes ajenos al proyecto de la coalición “Juntos Haremos Historia”, quienes llevan tarjetas de presentación en nombre del gobernador electo y afirmó que él no se manejará de esa forma.

También les comunicó que deben estar pendientes de las iniciativas de ley que se presentarán como es la de suprimir el fuero, para que ya no sirva de protección a quienes traicionen la confianza de la gente, así como la de elevar a delito grave el fraude electoral.

Finalmente, reiteró que todos quienes conforman este movimiento deben continuar motivando permanentemente a la sociedad, caminando de manera cercana, informando y transparentando todos sus actos para que exista una verdadera democracia.

“No nos confundamos, este cargo que tenemos se lo debemos al pueblo y el pueblo va a tener instituciones jurídicas para hacerlas valer y quienes no lo entiendan se van a enfrentar éstas para hacer justicia”, concluyó.

Acompañaron al gobernador electo: José Antonio Aguilar Castillejos, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Chiapas; José Antonio Hernández Hernández, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido del Trabajo; Maya de León Villard, dirigente estatal del PES y diputado local electo; Martin Darío Cázares Vázquez, representante de Morena ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC); Marcelo Toledo cruz, diputado electo; Jerónima Toledo, presienta electa de San Cristóbal de Las Casas y Amadeo Espinosa Ramos, comisionado nacional del PT en Chiapas, entre otros.