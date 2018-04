Dan sepultura a sindicalista de la UNICH que se suicidó tras ser despedido

ASICh

Jesús Martín Flores Utrilla era uno de nuestros compañeros más desesperados, cayó en depresión por el despido de su trabajo en la Universidad Intercultural de Chiapas, como medida de represión al movimiento de lucha en defensa del respeto al derecho de los trabajadores y por el contrato colectivo de trabajo, sostuvo la Maestra Carmen Marín Levario.

Al acudir este martes al funeral y sepelio de su compañero sindicalista que se suicidó el lunes, reveló que otro caso es el de su compañero Francisco Hernández López, quien falleció el año pasado, a consecuencia de una enfermedad, agravado a raíz del conflicto laboral y que también lo despidieron luego de ocho años de servicio.

Dijo que Flores Utrilla habló con el abogado de la Unich, pero éste lo trató a gritos, pese a que manifestó su voluntad el ahora fallecido de volver aun en las condiciones que lo decidieran las autoridades universitarias. Por eso, él cuestionaba que habían hecho mal para que el gobierno a través de su enlace en la Universidad, Karen Ballinas Hernández, se empecinara en correrlos. Era un compañero dolido, lastimado.

Lo despidieron de la UNICH pese a que él sacó adelante el Centro de Documentación que había estado paralizado, desde el robo de más de cuatro mil libros, las compras que se hicieron y no estaban los libros. Pero él lo volvió hacer funcional.

Todavía el domingo habló con él para invitarlo a la marcha en Tuxtla Gutiérrez, donde acompañaron al Nivel de Educación Indígena, pero le dijo que estaba mal anímicamente, por lo que no podía asistir apoyar, y la mala noticia de su muerte la recibieron en la tarde del lunes.

En el caso de Panchito, quien era uno de los fundadores de la Universidad, se agravó cuando fue enterado que había perdido el seguro social, al ser despedido, y hasta ahora su viuda no puede cobrar ninguna de las prestaciones a las que tenía derecho.

Marín Levario enfática dijo que estos casos les ha pegado al Sindicato, a los sindicalistas, por lo que continuarán con la lucha para exigir no se cometan las violaciones al contrato colectivo de trabajo, así como exigir el pago de los gastos funerarios por el compañero caído.

Aseguró que van a continuar en la lucha hasta romper el silencio de la autoridad estatal, toda vez que las autoridades federales se sorprenden al no tener respuestas a oficios tras oficios para buscar alternativa de solución al conflicto laboral.