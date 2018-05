DE NORTE A SUR/GUILLERMO CORREA BÁRCENAS

cer el banquero prominente mientras gobernaba, ganadero, constructor y comerciante a la vez, está acusado de delitos electorales en los que se ha visto involucrado un alto mando del PRI cuando lo dirigía Manlio Fabio Beltrones. A este delito se deben sumar los de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, así como el uso indebido de atribuciones y facultades.

El interesante trabajo de Norberto López consta de casi 180 páginas y es de la editorial Lectorum. Habla de El próspero Terrateniente Roberto Angulo quien victimizó a campesinos, trabajadores burócratas y pescadores de Quintana Roo durante 2011 a 2017; del que fue secretario particular de Miguel Alemán –Javier Duarte de Ochoa— y saltó a gobernador de Veracruz; del panista Rodrigo Medina de la Cruz, un gobernador del PRI preso solo por un día, pese a lo escandaloso que resultó su administración en Nuevo León. Roberto Sandoval Castañeda, gobernador del PRI en Nayarit hasta hace poco es uno más que está bajo investigación. No tenía nada y se fue dueño de ranchos y terrenos. Quien fuera fiscal en el estado, Edgar Veytia, se halla detenido en Estados Unidos.

De cara a las elecciones del primero de julio, dice el autor, que ha sido reportero en varios medios, no hay que seguirnos acostumbrando a la pesadumbre de personas sin escrúpulos que se instalan en los circuitos administrativos del país, debería llegar a su límite, la ruta de México ya no debe ser esa, pues la dinámica de una gran Nación, no debe estar sujeta a personas sin valores humanos y a simples bufones vulgares que acaban tras las rejas, prófugos de la justicia y con señalamientos claros de corrupción. Ya no se trata de ejercer el poder por el poder; por personas sin el más mínimo rasgo de compasión humana ni de identidad por la mejora del próximo.

En fin, agrega, si la descomposición administrativa viene de arriba hacia abajo, ha llegado la hora de las grandes reflexiones porque vamos muy mal y no debemos seguir aumentando la desintegración eligiendo malos gobernantes.

Este país debe de cambiar.

Según EPN la autosuficiencia alimentaria es un mito. No lo determina así la Organización de las Naciones Unidas (ONU a través de la FAO, organismo que recomienda a cada país producir siquiera el 75 por ciento de lo que su población come. México compra en el extranjero el 50 por ciento de lo que comemos, principalmente de Estados Unidos. Y no hay que olvidar que en cualquier momento la comida se puede usar como arma política… Para el debate del domingo los candidatos tendrán que definirse con respecto a la migración y, de seguro, todos se irán contra el millonario presidente gringo que no deja de perseguir a los mexicanos que se encuentran allá… Además de los tradicionales reconocimientos a los profesores, el Día del Maestro se llevó a cabo con marchas magisteriales y condenas a la reforma educativa…Sólo un 20 por ciento de los 14 mil productores del Valle de Mexicali dedicados principalmente al cultivo de trigo se encuentran activos, por lo que urge un rescate financiero que elimine su cartera vencida, informó el semanario ZETA.

