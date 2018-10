DE TODO UN POCO/AMÉRICA PÉREZ VILLATORO/¡HOLA AMIGOS!

:¡HOLA AMIGOS! Ahora si son preocupantes las declaraciones de nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador, respecto a ofrecerle a los migrantes que llegarán a nuestro hoy conflictivo México, ¿ofrecerles trabajo?… cuando aquí hay despidos masivos de trabajadores de años en el gobierno, diferentes profesiones, no importando los años que han entregado los corren para meter a recomendados, como los acaban de descubrir a los magistrados, que han metido a trabajar a sus familiares, algunos sin profesión de verdad, y así quieren que el pueblo esté tranquilo que se quede callado con tanta injusticia, ¿cómo le va hacer AMLO, para cumplir a miles de migrantes, que salen de su patria por la violencia, la falta de oportunidades, sí aquí millones de padres de familia se aprietan el cinturón para sacar a su familia adelante… lo digo, porque en mi familia y amistades hay muy buenos profesionistas, despedidos injustamente, sin una recompensa a sus años de trabajo, es peligroso ofrecer y no cumplirles, los colaboradores que ha mencionado ¿no podrán calmarlo?… ahora sí, cabe aquello que un expresidente dijo: “no se hagan bola” si así, sin invitarlos hay miles de indocumentados pidiendo ayuda aquí en la capital, en los pueblos, aunque no sean malhechores la necesidad los hace delinquir poniendo en peligro a quienes habitamos aquí… y el problema del aeropuerto de Texcoco?… cuando el bocón de Vicente Fox, se le ocurrió decir que ahí, donde están haciéndolo era un buen lugar, recuerdo muy bien, que cómo siempre, ahí estoy protestando a mi manera, dije en mi columna “fin de semana”, qué ese lugar era ecológico, se dio a conocer mundialmente, cuando un avión se accidentó exactamente ahí, las imágenes que se vieron en Ovaciones de la tarde, en las noticias de TV. Eran dramáticas, una aeromoza bañada en sangre, corriendo dentro del lago, para pedir ayuda, se veían gansos, palomas, garzas, toda clase de aves y peces alborotados por ese fatal accidente, que salieron vivos, lastimados, pero vivos, y no sé si estoy mal (creo que ese día falleció el presidente López Mateos; si no disculpen), hoy la protesta de AMLO primero protestó, hoy pide consulta pública(cuanto más gastará) porque todo es $$ nada de lo que se haga es gratis, ni el agradecimiento que está haciendo en todo el país, por haber votado a su favor… México necesita mucho dinero para reconstruir, la gente miles, siguen sufriendo en la intemperie, pónganse la mano en el corazón, TODOS, pero más los políticos, si les sobró algo de sus campañas, ayuden a los que se quedaron sin nada… sin un techo donde protegerse… así el pueblo los va amar y agradecerá lo que mas nos preocupa a los mexicanos, son los nombramientos de su gabinete, Lic. AMLO eso, que piense bien quienes lo rodearan, que no sean rescoldos del pasado, como Gómez Urrutia, que regresó después de muchos años, no se vale. Hay muchos que no han sido tan buenos como para reciclarlos, hay gente honesta que debía tener la oportunidad de servir a su patria, a tratar de reconstruirla, de hacer las cosas bien, que por eso votamos con esa confianza que a pesar de todo tenemos, aunque nos digan “inocente pobre amiga”… aquí en nuestro lindo estado Chiapas, a pesar de las traiciones, de los malos manejos, aún nos quedan sueños de un cambio positivo, de verdad… ya que hablamos de escoger bien a los colaboradores, por favor, que en el sector salud lugar muy delicado para el pueblo, que no se le ocurra nombrar a licenciados, que sea un médico responsable, por lo delicado que es la salud del pueblo, epidemiólogos, pediatras, ya que se dice que ha habido brotes de sarampión, tosferina, la mayoría de niños no tienen la cartilla de vacunación, me lo dijo un experto, son los niños los más afectados, la tosferina que cree erradicada, ya ha habido brotes en algunos lugares, ni cirujanos, ni ginecólogos, son expertos en estas enfermedades infantiles, que son el más grande tesoro de un país, piensen bien al nombrar quién cuidara de la salud, es un lugar muy delicado y debemos estar en buenas manos… las enfermedades mencionadas: tosferina, sarampión, dengue hemorrágico… que se creían erradicadas, han puesto en alerta a médicos pediatras, a los que han traído a sus pequeños, sin querer exagerar, esta es una alerta a tiempo… S.O.S. para los niños, especialmente para los padres… y si un fulano cuida con tanto amor a sus mascotas tigres allá en el loco D.F. leones que comen 30 kg. De carne c/u diarios, los vacuna, como no preocuparnos de nuestros niños?… PIENSENLO, los que elegirán al gabinete presidencial y estatal…¿OK?… final bonito: no perdamos la oportunidad de ver y escuchar a la magistral Ópera y Orquesta del Glorioso Ejército Nacional, en el teatro de la ciudad, sábado y domingo, 7 de la noche… no faltemos valió la pena, fue inolvidable… gracias que no solo nos protegen, nos ayudan en desastres naturales, y además darnos tan bonitos momentos, sano esparcimiento, son nuestro orgullo… un saludo hasta donde esté el Gral. Alfonso Maldonado, al Gral. Quintanilla, con quienes tuvimos bonita amistad… el Gral Quintanilla decomisó en Palenque una avioneta, metió a cerro hueco a dos gringos, como siempre lo traicionaron; llegó un helicóptero a rescatarlos, el Gral. Se enfermó del coraje, los gringos me platicó le ofrecieron miles de dólares, honesto, no acepto. Años después tuve la oportunidad de saludarlo en el campo marte, en uno de los desayunos ofrecidos por Miguel de la Madrid, después de sus informes, nos invitaban a miembros de ANPAC recordamos ese episodio que dolió mucho a un militar honesto como él… fuerte abrazo a quienes exponen su vida, por nosotros.

