DE TODO UN POCO/AMÉRICA PÉREZ VILLATORO./Que rápido pasó el tiempo

Que rápido pasó el tiempo, a un año del terrible terremoto, siguen viviendo miles de familias en casas de campaña, mientras para recorrer el país tratando de convencer al pueblo los candidatos de diferentes partidos gastaron millones de pesos, ¿serán tan conchudos, dormirán tranquilos? Ojalá tengan pesadillas, por la actitud y el ejemplo que dan a sus hijos un ejemplo de indiferencia, del valemadrismo, hacia el dolor ajeno, duele ver a personas mayores, que lo perdieron todo, sobre todo la pérdida de sus seres queridos, hace unos días presentaron a una ancianita viviendo en un cuarto de lo que fue su hogar, sola, todos fallecieron, se dieron cuenta sus vecinos, entre todos reunieron para rentarle un cuarto, pagaron 3 meses de renta, fueron al Dpto. del Distrito Federal ahí se harán cargo de ella, dio ternura verla recoger sus cosas, sus recuerdos, con una entereza ejemplar, agradeciendo a sus vecinos esta muestra de ¡AMOR! Señores políticos, ese es nuestro México, no el que ustedes muestran con su ambición, no me refiero a nadie en especial. Al que le venga, que se la ponga, y así, quieren que no haya violencia, que las personas piensen que están muy bien aunque nada justifica la violencia, es una manera de desquitar su coraje, y pagan justos por pecadores… y con todo respeto, a nuestro presidente electo, ¿para que gastar tanto dinero en un viaje de agradecimiento?… si votamos por él, es porque ya no había de otra, de verdad, estamos tan dolidos los mexicanos de la manera de gobernar a un país tan noble, que lo han demostrado en momentos de tragedia, no solo del nuestro, también acuden a auxiliar a otros que lo necesitan, bomberos, rescatistas, médicos, ahí van por eso hacen lo mismo los países que han acudido al nuestro, estas muestras de solidaridad, nos dan una esperanza, de que no todo está perdido, y hay que empezar en casa, en nuestros niños, a hablarles de los peligros que corren, platicar con ellos, no ser un policía, sino de vez en cuando ver con quienes se comunican con los medios modernos, platicar, poner un lugar donde poner los celulares, hay muchas formas de orientarlos de verdad, las autoridades que han dirigido el país, no todas, pero muchos altos, se han hecho como si no ocurriera nada y las drogas se han infiltrado, en nuestros más grandes tesoros, los niños y jóvenes que han tenido la desgracia de caer en ese infierno, enseñarles a defenderse, decir a quién más confíen si alguien los acosa para obligarlos a caer, hay maneras.

Lo importantes es darles confianza, tiempo para ellos, la situación para la mayoría, muchos padres perdieron el trabajo, aunque diga Peña Nieto lo contrario, la situación económica pone de mal humor a cualquiera, pero los hijos, no tienen la culpa, y los que tienen mucho, por ambición, dejan en manos ajenas el cuidado de sus seres más queridos, CUIDADO… y regresando al tema del principio, a ustedes queridos e inigualables lectores, ¿no le conmueve ver tantas familias en la intemperie? Creo que de alguna manera si uniéramos fuerzas , un pellizquito al gasto, podríamos donar, hay maneras de hacerlo, lo dicen los medios de comunicación, sí se puede, dice el dicho “lo que da la mano derecha, no lo debe saber la izquierda” y pensarán que estoy practicando el Yo-Yo… no, lo que me gustaría es que pudiéramos los que tuvimos la suerte de tener un techo, alimento, todo lo que se necesita para vivir, diéramos la mano al que nos necesita, tal vez no lo crean pero a los 32 años del sismo del 85, aún hay en el para mí, D.F. casas de cartón en camellones, no me lo contaron, las vi, y han tenido accidentes, incendios, y gobiernos van y vienen y siguen ahí.

Los gobiernos deberían de contratar a artistas locales y dejar de pagar tanto a los que llegan de fuera, contraten locales y que dejen para apoyar a los damnificados, cuídense amigos y 1 kilo de ayuda y el programa bécalos… si es legal y da gusto ver a jóvenes festejar sus finales de estudio…