De todo un poco/América Pérez Villatoro

Amigochos, retomo el tema OVNI, porque hay mucho que decir y uno que otro lector me han comentado, cosa que me gustó, como nos gusta a quienes nos dedicamos a este emocionante oficio, escribir, comentar lo que pasa alrededor nuestro… al principio les comente la emocionante e interesante plática que tuve la suerte de tener con el gran comunicador Don Pedro Ferris Santacruz, a quién le encantaba el tema, por las experiencias que tuvo al respecto y sin yo saberlo la plática fue escuchada y vista a nivel nacional, ya que me lo comentaban tanto aquí, como donde viajaba por mi trabajo, es bonito e interesante el tema, despierta curiosidad, asombro, sobre todo la seguridad que “NO ESTAMOS SOLOS” y que si tiene años, por los vestigios que los expertos han encontrado, que algo nos quieren decir(pero se dan cuenta de lo feo que vivimos) violencia, envidias, y ni “mangos” que se atreven a comunicarse, lo que está pasando: calentamiento global, terremotos, deshielos de los polos, maremotos y otras calamidades, no son gratis, nos lo hemos ganado, unos más culpables que otros, pero cada quién hace lo suyo, para dañar egoístamente lo que debíamos cuidar como un tesoro, por los que vienen y por los que ya estamos…

Entre las muestras de la presencia de los visitantes de los OVNI, en diferentes partes han amanecido campos de trigo, con dibujos gigantes, hechos de la noche a la mañana, bonitos, especiales, como para decirnos: aquí estamos… en vestigios encontrados recientemente. Les contaré algo que leí hace muchos años: una pareja recién casada que tomaron una carretera en Argentina, iban tranquilos, en un día bonito, claro de pronto los cubrió una nube, espantados se orillaron en la carretera, se quedaron quietos, decían en sus declaraciones: no sentimos nada, solo un sueño profundo, al abrir los ojos, con sorpresa leíamos letreros de Acapulco, tantos kilómetros… luego otro “Estabamos en México”… de verdad fue una experiencia muy rara, nunca supieron lo que paso… otro más emocionante, igual una persona, jovencito que estaba caminando por su pueblo, creo en España, así lo contó: de pronto sentí un jalón muy fuerte, se desmayo, despertó en medio de una tropa, pero no de su época, sino la de años atrás, con ropas raras, antigua, los soldados y soldaderas, algo así como en México, se imaginan, el susto, el desconcierto, la experiencia duro poco, de pronto se encontró dónde había sido arrancado, porque eso sintió, decía en su historia que lo arrancaron del suelo y lo llevaron y lo dejaron en donde lo levantaron, estuvo en el lugar mencionado, creyó que en algún pueblo mexicano, se llevó un gran susto, pero también una experiencia emocionante como pasa siempre, cuando contó su aventura nadie le creyó, así como lo anterior muchas personas han tenido experiencias emocionante que no se atreven a contar por pena a que se burlen de ellos, repito: por pensar que en otros planetas no hay vida?… eso es lo que quieren los visitantes de OVNI, pero nos temen por la reacción al conocerlos y tienen razón la violencia se ha apoderado de los terrícolas y no quieren exponerse a pesar que debe ser muy importante lo que quieren comunicarnos, del peligro por tanta barbarie que brota por todas partes… esto no es broma, pero que tal si ya saben quién, logra contactarse con su poder de convencimiento y allá en su rincón preferido, su rancho “la chingada” cerquita de palenque, si no puede con los visitantes que invite al Trum pudo y lo convenza de que deje de j-der, que evite que su gente venda armas y dejen de consumir lo que ya saben, así mejorarían las cosas y viviríamos en paz… bueno ahora les contaré y les juro que es la puritita verdad lo que les he platicado al principio de estas experiencias, todo empezó cuando tenía un problema muy difícil de resolver, sin saber ni explicarme porque, una noche en que la familia dormía; salí al patio, cerré los ojos con los dedos en la frente en forma de triángulo, concentrada profundamente, recuerdo que con la mente dije: amigos yo sé que existen que en algún lugar del universo me escuchan. Don Pedro Ferris Santacruz platicó así concentrada con mucha fe en Dios, que dije debe ser el mismo, el único rey del universo, de todo lo que está así seguí con la mente, con el corazón y la fe en Dios al otro día fui donde tenía que ir, para resolver mi problema (ya estaba viuda) mi esposo Capt. Piloto Aviador (quién vio el OVNI en enero del 66) él se accidentó el 12 de agosto, ese día cumplía 36 años, era mucha carga, los problemas para una viuda con tres niñas, los problemas eran legales y como siempre a una mujer le hacen propuestas (los que hacen las leyes) no todos, pero tuve que acudir a mi fe y ese día de verdad, empezó el milagro, al funcionario que sus guaruras no me dejaban ver, salió del elevador, me preguntó: por qué hasta hoy?… le contesté diario vengo pero no me dejan pasar, tomándome del brazo, decentemente pase a su despacho, con la jeta torcida de su secretario que como siempre se sienten más que el jefe. (Por cierto tiempo después lo metieron a la cárcel, quien sabe porque) poco a poco se fue arreglando mi problema, pero tengo más que contarles, seguiremos… hasta pronto amigos pásenla rete chulo!!