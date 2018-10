DE TODO UN POCO POR/AMÉRICA PÉREZ VILLATORO/¡HOLA AMIGOS! Hoy más que nunca

¡HOLA AMIGOS! Hoy más que nunca, con todo lo que esta pasando en nuestro amado y hospitalario país, necesitamos unas gotitas de buenas nuevas, no importa de donde vengan, el domingo 30 de nuestro mes patrio, tuve la suerte de ver una película basada en la vida real de una familia norteamericana, de esas que al verlas nos llena de paz y esperanza, se trató de una niña que de un momento a otro, enfermó de un mal raro, difícil de diagnosticar, entraban y salían de hospitales, médicos que no sabían que hacer, mientras la pequeña sufría con el estómago que le crecía, sus intestinos no funcionaban, eran para ella dolores intensos y sus padres y hermanas, sufrían por no poder hacer nada, los médicos que la atendían sugirieron a los padres traerla a México, donde había un médico especialista en esa rara enfermedad, con muchos sacrificios, ya habían gastado mucho, viajaron a buscar ayuda para su pequeña, nos dio gusto que el actor orgullosamente mexicano, Eugenio Derbez, personificara a dicho médico, así los padres y la niña empezaron a viajar a nuestro país, para encontrar la cura y la tranquilidad de la familia, así pasó el tiempo, mejoraba pero no sanaba, hasta que su médico les dio la mala noticia que no podía hacer nada por ella, regresaron a su patria, la pequeña desesperada por tanto sufrimiento se encerró en su recamára, no quería ver a nadie, renegaba y deseaba morir, un día una de sus hermanas la convenció de salir al patio, la llevó hasta un árbol viejo, subieron, estaban tranquilas cuando sin poder evitar la niña se fue por el hueco del árbol hasta el fondo, que era muy largo, llegaron bomberos, cruz roja, muchos rescatistas, pensando que la niña había fallecido, por las horas que habían pasado, al rescatarla la sorpresa de todos fue que no tenía ni un raspón, que la enfermita, al ser salvada estaba sonriente, con su carita serena dando muestras de estar bien, los médicos que la vieron estaban sorprendidos, no podían creer que fuera la misma niña enferma y delicada por tanto tiempo de ese día en adelante, su vida fue normal, su estómago funcionaba y todo su cuerpo y órganos, eran sanos, la sorpresa de todos fue cuando la niña les contó que todo el tiempo que estuvo en el fondo del árbol hueco, alguien la consolaba, le decía que todo saldría bien, que su vida sería diferente y todas las palabras para calmarla, y así fue, se recuperó, se puede decir que renació y ella y su familia como en los cuentos de hadas, vivieron muy felices, al final de la película presentaron a los verdaderos protagonistas de esta linda historia de amor y fe, fue noticia mundial, la niña contó su experiencia emocionada, dijo que al ir cayendo sintió que la llevaban en brazos, no le dio miedo, se dejó llevar hasta el fondo, fue como un hermoso sueño, del cual despertó sana, sin señales de haber sufrido tanto y hacer sufrir a sus seres queridos, ya podía brincar, bailar, jugar como cualquier otro niño de su edad, nos encantó que fuera Eugenio Derbez el que personificara al médico mexicano, nos enorgullece tener tantos buenos e internacionales actores, hace honor a su apellido, a su madrecita la inolvidable Silvia Derbez, que tuve el gusto de entrevistarla para el sol de Chiapas, en el teatro Francisco I. Madero, ícono de nuestra capital, le dio gusto cuando me acerque y al saludarla le dije “Mamá Campanita” título de la novela en turno a doña Silvia la vimos actuar entre muchos actores, con el inolvidable Pedro Infante y Jorge Negrete entre otros, don Eugenio, siga triunfando en el extranjero, lo merece, es un gran actor, de verdad… pero disculpe que ya no pasen la familia peluche a horas familiares, son muy violentas las expresiones de la pareja de esposos, YA EN LA VIDA REAL HAY MUCHA VIOLENCIA, por favor… S.C.T. y SEP… échenle un ojito a esto tan importante, para nuestro amado México, los niños, TODOS… no podía dejar de aprovechar la bonita historia de AMOR y FE, la necesitamos con urgencia… pásenla rete bonito… y la FE en sus corazones…