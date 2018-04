Denuncian posible desvío de recursos en el Instituto de Salud de Chiapas

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 5 de abril (El Estado).-Trabajadores del programa estatal “Caravanas de la Salud” denunciaron que desde el año pasado no han recibido los pagos completos para que esta actividad marche correctamente en las comunidades más necesitadas de Chiapas. La deuda asciende a 12 millones de pesos.

Rubén Darío Guillen, promotor de la salud, informó que solo han recibido el 30 por ciento correspondiente a la jurisdicción de San Cristóbal de las Casas, Palenque, Ocosingo, Pichucalco, Comitán, Tapachula y Villaflores.

Señaló como probable responsable de esta situación al Instituto de Salud bajo la administración de Jairo Cesar Guillén Ramírez. Agregó que el recurso proviene del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPS) y, aunque fue depositado en 2017 no se ha reflejado en las 121 caravanas.

“Estamos hablando de un total de 325 trabajadores de este programa; son 121 caravanas a nivel estatal que cuenta con un médico, una enfermera, un promotor y, hay unidades que cuentan con odontólogo.”

El objetivo de la Caravana es llegar a las regiones del estado con más pobreza donde el acceso a los servicios de salud es complicado; sin embargo, los trabajadores encargados no cuentan ni con combustible para las unidades.

Reveló que la problemática del combustible prevalece desde 2016. Lamentó que las autoridades exijan productividad cuando ni siquiera cuentan con los aditamentos básicos para trasladarse. Asimismo, evidenció que existe desabasto de medicamentos.

“A nosotros nos afecta económicamente y en nuestras familias, pero afecta más a las comunidades que solo dependen de estas Caravanas para gozar de un servicio de salud”; En ese momento, recordó el problema que tuvo el gobierno del estado por no haber pagado las avionetas que ofrecían el servicio de ambulancias aéreas en la zona de Ocosingo.

Lamentó que la única respuesta directa que han recibido por parte de Jairo Cesar Guillen Ramírez es que dentro del Instituto de Salud en Chiapas existen otras prioridades, lo que calificó como injusto debido a que los promotores buscan la forma de acudir a sus comunidades.

Finalmente, exigió la atención del titular de la Secretaría de Salud (SS) del estado, Francisco Ortega Farrera y al gobernador Manuel Velasco Coello.

En 2017

En ese año, el Instituto de Comunicación Social (ICOSO) del estado emitió un comunicado en el que señalaba que Chiapas ocupaba el primer lugar a nivel nacional en el programa Caravanas de la Salud, debido a que con las 106 unidades médicas móviles y una ambulancia aérea, la Secretaría de Salud del estado brindarían atención en las comunidades más dispersas y de difícil acceso.