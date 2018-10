Desalojan a transportistas de carga que estaban varados en el libramiento norte de Tuxtla

ASICh

Transportistas de carga que desde hace tres días se mantenían varados sobre el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, en demanda del pago de 26 millones de pesos por fletes de los insumos para el campo, que se repartieron a los campesinos en Chiapas, fueron desalojados la tarde de este jueves.

Un pelotón de 200 elementos policíacos y el delegado de Gobierno de la zona Centro, llegaron hasta donde estaban estacionados los camiones, pegados al camellón tanto de poniente a oriente y viceversa, a la altura de La Torre Chiapas, así como en las inmediaciones de la Secretaría del Campo, dialogaron con los transportistas de manera pacífica, logrando que se retiraran.

Al medio día, una comisión de los transportistas llegaron al Palacio de Gobierno, donde se reunieron con Julio César Grajales Monterrosa, subsecretario Región I Metropolitano, pero minutos después se retiraron por no tener respuestas concretas.

Cabe señalar que en voz de los transportistas, José Luis Peralta sostuvo que el adeudo es por los fletes que realizaron para llevar los insumos a los campesinos, beneficiarios del programa que ejecuta la Secretaría del Campo, y que desde hace tres años han venido esperando se les pague, pero como no se les cumple decidieron manifestarse con 250 camiones, sin que realmente hayan bloqueado el tránsito vehicular.

Aseguró que la deuda es de alrededor de 26 millones de pesos, incluyendo el pago a proveedores, por lo que juntos se estaban manifestando de manera pacífica, aunque ya pensaban tomar otras medidas para que los atendieran.

La Secretaría del Campo solicitó los servicios de los transportistas de carga, pero argumenta que es la Secretaría de Hacienda la cual ahora no suelta los recursos para pagarles.

Por la mañana, los policías llegaron por donde estaban varados, pero no procedieron a desalojarlos, sino hasta a eso de las 17:30 horas. ASICh