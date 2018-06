Desalojan bloqueo de la CNTE en Chiapas

Edgar Hernández/ Corresponsal

Tapachula, México (18 junio 2018).- Policías antimotines liberaron la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon esta mañana.

En el operativo participó un centenar de policias antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana.

Los maestros atravesaron un tráiler para interrumpir la circulación vial en ambos carriles y los uniformados lanzaron gas lacrimógeno para dispersarlos.

Los docentes respondieron lanzando palos y piedras y quemando llantas.

Tras el operativo de desalojo, los disidentes se replegaron varios metros.

“Retírense y dejen libre las vialidades”, “La sociedad ya está cansada de que estén tomando las calles” y “Hagan su mitote como lo tiene que hacer, pero no afecten a la ciudadanía”, se escuchó desde un camión con sonido.

Los uniformados advirtieron que no dejarán que los maestros sigan realizando bloqueos que afectan a la ciudadanía.

Los maestros se mantienen en paro de labores en demanda que el Gobierno federal instale una mesa de negociación nacional, la derogación de la reforma educativa, la reinstalación de profesores despedidos y la reconstrucción de escuelas afectadas por el sismo de 8.2 grados del año pasado.

Manuel Mendoza Vázquez, uno de los líderes magisteriales, reveló que el Gobierno de Chiapas abrió una mesa de atención con funcionarios de tercer nivel que no tienen representatividad, por lo que no acudieron al diálogo con las autoridades.

Los maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI), disidentes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), advirtieron que escalarán sus protestas si prevalece la cerrazón gubernamental de atenderlos.