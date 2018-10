Desmienten versión de supuesta síndica de Cancúc

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El presidente municipal de San Juan Cancúc, José López López, acudió a esta ciudad para desmentir las declaraciones realizadas por Martha López Sántiz, quien declaró hace días haber sido agredida en la toma de protesta de aquella localidad y sus derechos políticos fueron violados, ya que no le permitieron asumir el cargo de síndica.

José López aclaró que ciertamente el 5 de marzo ella salió electa en un plebiscito, quedó en segundo lugar, por lo que fue registrada el 11 de abril ante el Instituto de Elecciones de Participación Ciudadana (IEPC), pero al final decidió ir al Partido Verde Ecologista de México y cuentan con fotografías y videos que así lo constatan.

“Esperó su registro y ya no llegó a las reuniones, en ese mes, tenemos fotos, videos donde fue presentada ante el público, cuando llegó a hacer campaña el ex candidato a la gubernatura de Chiapas, Fernando Castellanos Cal y Mayor, fue por apoyar a su esposo”.

Dijo que por eso decidió aclarar lo dicho por la señora Martha, “yo no le estoy violando sus derechos, el primero de octubre dice que fue golpeada, pero no es cierto, porque en mi pueblo siempre ha existido la paz y tranquilidad en la toma de protesta, Martha fue destituida en asamblea por irse a otro partido, la gente se dio cuenta”.

Detalló que ante la destitución de la síndica subió la suplente, Antonia Torres Sántiz, por lo que pidió al Gobierno del Estado y a las instancias de derechos humanos, investigar a fondo en el municipio, “que se investigue lo que es real, porque Martha está confundiendo a la gente y a los medios de comunicación, donde dice que se bloquearon sus derechos como la equidad de género”.

Durante una conferencia de prensa a donde acudió acompañado de los integrantes de Cabildo, el presidente de Cancúc dijo que en todo momento se ha respetado la equidad de género, “acá están mis regidores, la planilla, ayer hicimos Sesión de Cabildo con las mujeres, también nos acompaña la regidora plurinominal de Morena”.

“No es cierto es pura mentira lo que está diciendo Martha, los que son testigos son mi pueblo, fue electa en un plebiscito, el 11 de abril espero su registro en IEPC, se retiró, abandonó su lugar el mismo pueblo convocó y quedó sustituida, quedó Nombrada Antonia Torres Sántiz, se fue al PVEM y nosotros participamos por el PRI”, finalizó.