Diálogo a medias en Chenalhó: Cadenas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – El gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Gobierno, dio a conocer que se inició con el diálogo con grupos en conflicto, del municipio indígena de Chenalhó, luego de la reunión que se sostuvo con los presidentes municipales de Aldama y Chenalhó, Marcelino Pathistán de la Cruz y Rosa Pérez Pérez así como autoridades de los bienes comunales.

En una reunión privada, las autoridades municipales y tradicionales de Aldama se comprometieron a crear las condiciones para que regrese la paz a su municipio, en tanto que sus vecinos de Chenalhó trabajarán para que cesen los actos de provocación entre la comunidad Manuel Utrilla (antes Santa Martha) y la comunidad de Aldama, a fin de que prevalezca la paz.

Por su parte, Diego Cadenas, defensor de uno de los grupos en conflicto del Ejido Puebla del mismo municipio de Chenalhó, dijo que, en efecto, se dio una reunión, ya que vieron pasar a las autoridades, pero no participaron todos, es decir, solo los dos presidentes y algunos otros.

Así mismo negó que haya una respuesta real en Chenalhó, lo que hace el gobierno, es engañar a través de los medios de comunicación, pero la gente sabe que no hay solución a ningún problema de este municipio en mención, sobre todo porque es mediático.

Ellos siguen en la misma postura de que la responsable de todo lo que ocurre con los grupos paramilitares es la actual presidenta municipal, quien es apoyada por otro sector, sin embargo, el gobierno no actúa como corresponde, no a favor de nadie, sino de la ley y la justicia.

También dijo que el Coordinador de la supervisión y evaluación regional. T.U.M. Daniel Cuate, subordinado del Secretario Ejecutivo, Luis Manuel Moreno García, del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Chiapas hostigada a mujeres desplazas de Chenalhó Chiapas, amenazándolas de denunciarlas por violar los derechos humanos de sus hijos por tenerlas en el Plantón que mantienen frente al Palacio de Gobierno; es el Estado mexicano que viola los derechos humanos de los niños desplazados del ejido Puebla Chenalhó.

Finalmente, de acuerdo con la Sección VII, se dijo que ellos estarán marchando y encabezando la manifestación este lunes, que saldrá de la Pochota hacia el centro de la capital, donde seguirán con la protesta en contra de quienes dañan al pueblo, con actos hostiles.