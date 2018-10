Dicen que nuevo “basurero” se encuentra en regla

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El paraje donde se encuentra el nuevo terreno donde se deposita la basura, que ya es propiedad del Ayuntamiento de esta ciudad, se llama “Zinacantán” y pertenece al municipio del mismo nombre y toda la documentación se encuentra en regla para su operación, informó el encargado del área de Imagen Urbana y Limpia Municipal, Sergio Gómez Sántiz.

“Se está viendo las normas, ya está visto, está solventado en la parte legal y se va ir desarrollando la segunda y tercera etapa de este proyecto, según sé así lo tiene contemplado Obras, para que ya sea un entierro en forma y tecnificar esto en San Cristóbal, que empieza desde la separación de todos los deshechos”.

Aseguró que en sus funciones no se encuentra la etapa legal, “los datos específicos los tiene Obras y otras áreas, todos estamos trabajando en conjunto… habría que pedir una copia allá arriba en Obras, allá están todos los expedientes y nombre de la empresa que está haciendo la obra, pero si no hubiera documentación, ya nos hubieran clausurado”.

Gómez Sántiz detalló que la primera etapa del “basurero” municipal, es la geomembrana que se acaba de colocar, “se va crear un cerco perimetral, porque trabajamos a marchas forzadas, hubieron muchos detalles con el ‘entierro’ anterior, esto se hizo improvisado pero cumpliendo con todas las normas”.

Asimismo, dijo que con la segunda etapa el nuevo “entierro” podría utilizarse hasta unos 20 años, en lo que avanza la tercera etapa, “es que ya empieza a tecnificarse con la separación de los residuos, tiene que durar muchos años, está bajo estudio, se va empezar a separar por medio de tecnología, del 100 por ciento de la basura el 25 por ciento es los que ya no se puede re utilizar todo lo demás sí y eso le daría más vida al entierro sanitario”.

“Creo tenemos que cambiar un poco desde nuestra forma de pensar, la gente que llega tira la basura no la separa, llegan perros las riegan y tenemos problemas con la recolección y eso nos retrasa, sería ideal que se implemente ese plan de concientización, para que nos apoye y beneficie a la ciudad. El día de hoy trabajamos normalmente”, afirmó.

Cuestionado si llevar la basura a otro lugar diferente al predio Santiago era más económico tomando en cuenta la cantidad de dinero que se pagaba por el “entierro”, contestó: “Definitivamente no tengo conocimiento de la negociación con predio Santiago, pero entiendo que sí nos conviene tener nuestro propio entierro que ya depende el Municipio, considero va ser un beneficio para la ciudad”.