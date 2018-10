Don Pepe Vargas, “El Fígaro” de Chiapas que ideó las tardes de marimba para la capital/Perla farrera

Hombre de trabajo bienquerido por sus innumerables clientes, propietario de la peluquería “El Fígaro” que se ubicó por muchos años en la avenida central entre octava y novena poniente de nuestra capital, don Pepe Vargas es recordado como uno de los mejores peluqueros de esta ciudad; ideó las tardes de música para la capital, proyecto que su amigo Julio César García Cáceres “El chimbo” hizo realidad en el ya famosísimo parque de la marimba.

Su hijo, José Luis Vargas Chacón, seguidor del mismo oficio, nos habla un poco de su padre y comparte fragmentos de la historia vivida desde los nítidos espejos de la “peluquería Chacón”.

-José Luis platícanos un poco sobre tu padre, don Pepe Vargas, “El Fígaro” de Chiapas.

-mi padre fue siempre peluquero. Mis recuerdos de infancia están rodeados de espejos, tijeras y utensilios de este oficio. Su peluquería estaba ubicada sobre la avenida central entre octava y novena poniente, frente a lo que antes era Tránsito del Estado y obras públicas. Ahí estaba “El Fígaro”, el famoso lugar que muchos visitantes llegaron a conocer.

Pepe Vargas hijo nos narra que su padre tenía un amigo hondureño dedicado a la venta de refacciones para maquinaria pesada. A éste le gustaba pintar y hacer caricaturas, un día llevó el dibujo de un peluquero que se supone que era don Pepe Vargas, acompañado de un perro esperando atentamente la oreja del cliente. Como título se leía: “El Fígaro”.

Tiempo después otro amigo de don Pepe que trabajaba en la Coca-Cola como rotulista, amplio la caricatura en una lámina que pasó a ser el anuncio oficial de la peluquería.

-Al anuncio lo robaron cierta ocasión que mi papá cayó en cama, pero el nombre de “El Fígaro” continuó siendo famoso.

Por “El Fígaro” desfilaron hombres distinguidos de esta capital chiapaneca, entre ellos Don Noé Farrera Llaven, propietario de joyería la Princesa y Julio César García Cáceres, ambos fallecidos y ex presidentes de Tuxtla. Fue precisamente don Pepe Vargas padre quien le comento al popular “chimbo” que había un jardinero que ponía música todos los domingos por la tarde, allá en el parque de la marimba, por lo que surgió la idea de llevar la Marimba del ayuntamiento al kiosco de dicho parque.

Hoy las tardes de marimba son conocidas en casi todo el mundo, gracias a esto más de 25 parejas adultas se han conocido y casado citó Don Augusto Solórzano, prócer de la locución. La tarde de ayer durante la hora de instrumentales que se transmite en el 105.1 de FM, Radio Futuro de Péndulo de Chiapas.

-Nos hicimos amigos de varios sacerdotes de la iglesia de Guadalupe- agrega don René Chacón- eran personas amables y clientes habituales, entre estos el padre Ricardo Cimbrón, filántropo dispuesto siempre a ayudar a los jóvenes presos del alcohol y las drogas, era además médico y gustaba ayudar a los más necesitados.

Hoy a más de 50 años, Pepe Vargas hijo y su tío Don René Chacón Toalá continúan este noble oficio ahora desde la “Peluquería Chacón”.

-Inicié en este oficio desde los doce años, los clientes de mi padre me conocían y me tenían confianza, la peluquería estaba siempre llena, hacían falta peluqueros. En un principio mi tarea era pelonear a un montón de chamaquitos que se reunían para que yo les hiciera su respectivo corte. Luego empecé a realizar mis primeros trabajos ya formales, pero me tardaba hasta 40 minutos en terminar uno, cuando lo normal es en un tiempo de 15 a 20 minutos.

-Le decían el torero porque corto como tres orejas- interrumpe don René al tiempo que ríe y contagia a los clientes que escuchan atentos la historia.

-Para mí el oficio de la peluquería lo es todo, aquí paso la mayor parte de mi tiempo. Me entretengo escuchando a diario las ocurrencias de mi tío René, aquí no tengo que esperar hasta la quincena para mirar mi dinerito, aunque también es un arma de dos filos porque algunos compañeros caen en los vicios como el alcohol al tener un ingreso seguro todos los días.

Aunque cuando uno es buen administrador el dinero que gana le rinde bastante.

Cuenta que cuando empezaron con su peluquería allá por los años 60’s, cobraban dos pesos con cincuenta centavos por corte, hoy, ya con 400 clientes en promedio, la cuota ha subido a cuarenta pesos, aunque reconocen tener mucha competencia, sobre todo de las estéticas de caché, aunque sus clientes siguen prefiriéndonos porque conocen su trayectoria, la trayectoria que de alguna forma les heredó don Pepe Vargas “El Fígaro”.

-Por aquí han desfilado un montón de personalidades. Primeramente don Noé Farrera Morales que aparte de ser un gran amigo es cliente distinguido, el doctor Valdemar Rojas, su hijo Paco Rojas, Enoch Araujo y muchos más –presume Don René Chacón- por aquí venía un señor muy sencillo, hace ya algunos años, se sentaba y esperaba su turno. Un día otro cliente lo vio y se abalanzó con abrazos y elogios, hasta ese día supimos que era Lalo Alcántara, secretario particular del entonces gobernador Patrocinio González Garrido.

Ser peluquero es motivo de grandes satisfacciones y alegrías. Los albures son de todos los días, ellos la hacen de psicólogos, muchos clientes les cuentan sus problemas y fluyen sin tarifa los consejos y terapias.- “A veces no sabemos ni quiénes son, luego los vemos en el periódico y en la televisión y nos quedamos de a cuatro”.

Sonríen con una alegría envidiable mientras continúan afilando tijeras y atendiendo a clientes que esperan pacientes su respectivo turno. Cuando esta servidora apaga la grabadora concluyendo la entrevista, aprovechan para enviar un saludo a la modelo de TV Azteca Carolina Loranca, de quién conservan una foto autografiada en los espejos de la “Peluquería Chacón”, desde donde han visto desfilar la historia de un Tuxtla orgullosa de sus ciudadanos, hombres de carne y hueso que desde sus humildes oficios hacen posible el diario movimiento de una maquinaria social que tantas veces los ha olvidado.

– Está entrevista se realizó en septiembre del 2010.

Por: Perla Farrera

Cabe destacar que la Lic. Perla Farrera, en ese mismo año, decidió reafirmar su vocación comunicativa al irse a estudiar su segunda carrera a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para recibirse como Directora de Cinematografía y Artes.