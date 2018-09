El 68 no se olvidará jamás: Normales

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Mientras la Cámara de Diputados federal, pondrá en el muro de honor con letras de oro el caso del 68, en Chiapas se prepara marchas en contra del gobernador Manuel Velasco y del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.

Estudiantes de la Normal Rural Mactumaczá, dijeron que al cumplirse 50 años de los hechos de lo que calificaron como genocidio, por parte del gobierno federal, sin embargo no solo es el caso del 2 de octubre del 68 pero también en el recuerdo de la matanza de 1971.

En el caso de Chiapas, la represión en contra de los alumnos es en general, lo han hecho cuando se han sumado a los maestros, también les han enviado a la policía estatal y municipal, por eso los enfrentamientos, porque se resisten a doblegarse ante lo que consideran como un mal gobierno.

Así mismo recordaron el caso cuando querían cerrar la Mactumaczá, del cual no se pudo, pero que al final en esta trifulca se hicieron disparos y asesinaron a un alumno que apoyaba al movimiento originario de Oaxaca, lo cual no se olvida ni se perdona al gobierno.

La Escuela Jacinto Canek, es otra de las que se ha tenido agresiones del gobierno del estado, lo que ha sido objeto de una serie de acciones que va encapsulado en contra de policías que obedecen al gobierno, aunque son pagados por el pueblo explicaron los alumnos.

Ellos no tienen necesidad de tomar la autopista de San Cristóbal de las Casas a Chiapa de Corzo, ni tampoco les parece tomar la caseta de cobro, pero es una forma de hacerse notar y quizá en su momento el gobierno entienda que solo quieren que se les respete.