El 70% de los chiapanecos vive en pobreza extrema

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 17 de octubre (El Estado).- En Chiapas, el 70 por ciento de la población no tiene acceso a la canasta alimentaria, debido al bajo salario que perciben en sus empleos, esto según el informe del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), correspondiente al segundo trimestre de 2018 para el estado de Chiapas.

De acuerdo con el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), indicador trimestral que muestra la proporción de personas a nivel nacional y estatal, que no tienen acceso a la canasta alimentaria por falta de recursos económicos, solo el 30 por ciento de la población cuenta con ingresos suficientes para adquirir la canasta básica, que consiste en un conjunto de productos de primera necesidad y servicios que necesita una familia promedio para subsistir durante un determinado periodo de tiempo (por lo general es por mes), ya sean alimentos, higiene, vestuario, salud y transporte, entre otros.

Hasta el cierre del segundo trimestre de 2018 de los más de 5.2 millones de chiapanecos, solo el 30 por ciento tuvo acceso a los servicios de primera necesidad como son: Lácteos, Carnes (pollo, cerdo, ternera, etc.), Huevos, Frijol, judías, alubias, lentejas, cereales (maíz, arroz, pan, pastas, etc.), Azúcares, Grasas (aceite vegetal o manteca, etc.), Verduras, mientras que el 70 por ciento restante no pudo acceder a ello por falta de liquidez.

Según los datos de estimación que presenta el Coneval para el estado de Chiapas, el ingreso laboral per cápita real en el segundo trimestre de 2018 fue mayor que en el segundo trimestre de 2014, pero menor que en el mismo periodo de 2007, por lo que la variación anual solo aumentó 0.8 puntos porcentuales, igual que en el periodo de 2017 y el último corte del mismo periodo en 2018.

Pese a que el (ITLP) no constituye una fuente de pobreza porque no comprende todas las fuentes de ingreso, ni todas las dimensiones de la metodología; Chiapas sigue siendo el estado más pobre del país con más del 70 por ciento de la población que no rebasa la línea de bienestar mínimo, sino que se encuentra en la línea de bienestar de pobreza extrema por falta de ingresos.