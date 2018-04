El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio esta noche registro a Jaime Rodríguez como candidato a la presidencia, en acatamiento a un resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin dejar de reprochar a los magistrados dicho fallo. Entre otras razones, porque dan un trato desigual a quienes buscan un puesto de elección popular y además sí se dio derecho de audiencia al aspirante, cuyas firmas de apoyo presentaron serias inconsistencias.

Contra el planteamiento de Rodríguez ante el tribunal de que no se le dio derecho de audiencia, el consejero Benito Nacif aseguró que tuvo 12 sesiones para revisar las rubricas con irregularidades

En sesión extraordinaria urgente del Consejo, explicó que en la última etapa del proceso, se informó al gobernador con licencia de Nuevo León que no alcanzaba a reunir las firmas necesarias para ser candidato, dado el alto número de irregularidades. Se le dio garantía de audiencia por cinco días, para hacer las revisiones del caso y durante ese lapso recupero firmas, por lo que solicito revisar todos los apoyos.

Esa situación no se le concedió ya que dársela significaría otorgarle una condición de inequidad frente a otros aspirantes, explicó.

Tras preguntarse en qué condiciones quedan los aspirantes a diputados y senadores que solicitaron una segunda revisión y no se les dio, con la resolución del tribunal, Nacif dijo que resolutivo de esta madrugada del tribunal no abona a la certeza respecto a la forma cómo las autoridades electorales resuelven asuntos que guardan similitud.

El consejero Ciro Murayama a su vez, recordó las graves anomalías registradas en las firmas de Rodríguez, como el hecho de que se incluyeron registro de personas fallecidas, que no estaban en el padrón electoral o cuya credencial ya no tenía vigencia.

Dijo que el INE acatará el fallo de los magistrados, pero no renunciamos al cabal ejercicio de “nuestra autonomía y de la imparcialidad”.

Por su lado, Horacio Duarte, representante de Morena ante el órgano electoral, estimó que esta sentencia golpea al instituto porque 4 magistrados del bloque alineado al poder público echan por tierra el trabajo del consejo y de miles de personas que laboran en el órgano electoral.