El Estado Mexicano no está preparado para la estancia de migrantes: AbogaRed

Emilio Alfaro /ASICh

El Estado Mexicano no está preparado para la estancia de migrantes, si no tiene para dar de comer a cientos de pobres nacionales menos a extranjeros migrantes, sostuvo la firma jurídica AbogaRed

El director Jesús Ruiz dijo que afectivamente la travesía que realizan los migrantes en territorio mexicano está garantizado en el artículo primero de la Constitución Política.

Por lo tanto, todo extranjero y mexicano, independientemente de su condición, goza de todos los derechos que la Constitución contempla, y las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación de promover, respetar, proteger y de garantizar los derechos humanos de todos.

Es obligación de los gobiernos proporcionar alimentos, servicios de salud, albergues y todo lo necesario para garantizar su travesía por territorio mexicano.

Si entran a territorio mexicano regular e irregular, independientemente de su situación migratoria, no es ningún delito, solo es una sanción administrativa de parte de las autoridades migratorias, siendo éstas las únicas facultadas para intervenir y para efectos de poder investigar la situación migratoria que traigan.

Por ello, enfático dijo que ninguna autoridad del orden municipal, estatal o federal que no sea la migratoria, está facultada para que pueda solicitar permisos, pasaporte o visas, y únicamente es una sanción administrativa.

Ruiz Gómez dijo finalmente que el Estado Mexicano no está preparado para la estancia de los migrantes, porque la desgracia de este país es la pobreza. En nuestro país hay muchos pobres que no tienen ni para comer, y si no hay para darle de comer a los mexicanos, menos para los migrantes extranjeros, por lo que el gobierno debe de poner sus barbas a remojar. ASICh