El grave impacto ambiental que vivimos los chiapanecos, es alarmante para todo el mundo, menos para nosotros mismos, estas situaciones marcan ya nuestro futuro que seguramente presentará terribles consecuencias sin importar nivel social, estatus, o roles.

Es evidente que casi todos los afluentes naturales, presentan graves grados de contaminación, unos más y otros menos, pero todos ya cuentan con descargas de aguas negras, lo que los hace inaccesibles para el uso humano y por qué no hasta animal, debido a que no son limpios o por lo menos con una contaminación tolerable.

Muestra de esto, puede ser visible, con tan solo un recorrido por el río Sabinal en Tuxtla Gutiérrez o los humedales y ríos que atraviesan la ciudad de San Cristóbal, por citar a algunos.

Pero fuera de ello, la tala inmoderada, irracional y desmedida de propios y extraños de comunidades indígenas, sobre todo de los altos de Chiapas y la zona sierra, ha consumido gran parte de los pulmones de Chiapas, lo que, a corto plazo, conllevará a una serie de afectaciones en la calidad de vida de los chiapanecos.

Es triste la realidad, pero más triste ver el desinterés de todas u todos los que habitamos esta entidad del sureste del país, pues a pesar de estar ya sufriendo los estragos del impacto ambiental por nuestras acciones, no nos preocupamos por sembrar, por lo menos, un árbol en cada reserva que tengamos a nuestro alcance.

Cabría preguntarnos, ¿Qué futuro queremos dejarle a nuestros hijos y nietos? pues seguramente, lo que vivimos hoy, no será comparado con la gravedad de unos cuantos años, en donde nuestra agua dulce sea inutilizable, con metales pesados presentes en nuestro organismo y nuestros pulmones se encuentren llenos de contaminantes suspendidos en el aire.

Hagamos conciencia de que lo que hacen unos cuantos, nos afecta a todos, pues “tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”.