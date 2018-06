EL JUEGO DEL HOMBRE/LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ NAVA/Es un día triste para el Guadalajara,

Es un día triste para el Guadalajara, para mí lo fue, porque no está más el capitán del barco, el DT Matías Almeyda y sus poderosas Chivas. Las relaciones se desgastan y las partes no generan acuerdos nuevamente, el orgullo y la dignidad están primero, tanto para Matías Almeyda y su cuerpo técnico, como para la alta directiva del equipo, Jorge Vergara, Amaury Vergara y José Luis Higuera.

A punto de concluir el proyecto deportivo que les llevó del Campeonato Nacional a ser Campeones por Centro y Norte América, lo cual ahora tiene al equipo participante del Mundial de Clubes en próximo diciembre, ocurre el despido del gran gestor de toda ésta gloria.

Pero unos están en la cancha y otros sostienen la estructura, la afición futbolera siempre respaldará al deportista por encima de los dueños. Lo digo porque, se nos puede olvidar a todos, somos humanos, pero sin Jorge Vergara nada de lo que ha vivido el Club Deportivo Guadalajara desde 2002, año en que el empresario se hizo propietario de la entidad, hubiese ocurrido.

Ambos hicieron lo que tenían que hacer, ambos son figuras necesarias en ésta historia, y que defendieron su parte de la empresa. En la cancha, Matías respaldó a su equipo de futbolistas por encima de la alta directiva, dejándoles protestar públicamente ante sus jefes el incumplimiento de pago de bonos por los campeonatos de un año pasado, el de Copa y Liga de 2017, justo previo a jugar la Gran Final de CONCACAF contra el Toronto FC de Canadá.

Chivas tiene problemas financieros, y tiene problemas financieros por los malos negocios de Jorge Vergara en los últimos años. Esta es una época de crisis administrativa y financiera para el Club Deportivo Guadalajara, que contrasta con un equipo rebelde y ganador, que se dio la oportunidad de exhibir a Jorque, quien incluso no tomó parte en las celebraciones del campeonato internacional, donde ya se notaba la ruptura.

En un principio, en septiembre del 2015 se encontraron Matías Almeyda y Jorge: el argentino llegó a un club histórico y supo cómo arrancar un proceso deportivo en el equipo de primera división, que poco a poco generó que la afición se identificase nuevamente con el fútbol, y que encandiló a todos los chivas en el mundo, sin excepción, y más importante a Vergara.

Porque sin la confianza de Jorge Vergara sobre el trabajo que empezó a desarrollar Matías, no hubiesen ocurrido contrataciones como las que sostuvieron al entrenador en la cancha. Si hoy en día el Guadalajara puede competir en la Liga MX, es gracias a Vergara, que… 1) Ha sabido liderar a la empresa a través de los años; 2) Quien le ha dado prestigio a nivel internacional; 3) Ha explotado la marca Chivas; 4) Ha construido una casa propia para los suyos, dejando de compartir el Estadio Jalisco con el archirrival Atlas; 5) Ha construido una estructura de fuerzas básicas eficiente, de las más en México y que suele exportar jugadores desde entonces (Carlos Vela, Javier Hernández, Carlos Salcido, “Maza” Rodríguez, Marco Fabián, entre otros).

Por ello y más, Jorge es y seguirá siendo el hombre al mando de Chivas, por encima de cualquier entrenador. Él, en su posición de máximo jerarca de la institución, decidió cortar la relación a quien no supo respaldarle, y eso es y será siempre respetable, porque somos humanos, y nosotros mismos decidimos cortar las relaciones con quien no supo dar la cara por nosotros.

Sin embargo Almeyda hizo bien. Pienso que si Almeyda no hubiese respaldado al equipo por encima de Jorge Vergara, las Chivas no habrían ganado el campeonato de CONCACAF, y por lo tanto la institución no hubiese ganado el legendario pase al Mundial de Clubes 2018, una competencia a la medida de una historia como la del Rebaño Sagrado, el Gran Equipo del Fútbol Mexicano.

A nadie se le olvidará que el querido Matías Almeyda fue el Gran DT de las Chivas multicampeonas, que ganaron Un Campeonato por Centro y Norte América, Un campeonato de Liga MX, Dos Copa MX, y una SuperCopa MX. Lo digo porque la empresa inmortalizó ésta Era con proyectos envidiables de comunicación: como lo fue ChivasTV, y CHIVAS: LA PELÍCULA, QUE LLEGARÁ A LAS SALAS DE CINE DE TODO EL MUNDO.

El castigo para el argentino pesa sobre todo Chivas hoy en día, no dudo que el mismo Jorge Vergara se sienta triste por lo ocurrido, pero ha decidido mantenerse firme. Unos se van y otros se quedan, es parte de la historia.