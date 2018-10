El mototaxi no puede ser concesionado, contamina y no lo incluye la ley

ASICh

Si hay la posibilidad de concesionar a otra modalidad del servicio del transporte público, nosotros le apostamos más que sea el ecotaxi y no el mototaxi, sostuvo Jorge Antonio Aguilar Limón, vicepresidente de la Alianza del Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas.

Entrevistado como dirigente del transporte concesionado, de la demanda que traen los mototaxistas porque se les concesione para que ya no sean levantados en operativos, destacó que precisamente preocupados por la contaminación ambiental, que lo propicia en una buena medida el transporte público, los transportistas concesionados ahora buscan esquemas para contaminar lo menos que se pueda, pero el mototaxi lejos de ayudar en esto, genera más agentes contaminantes por ser motores de dos tiempos que es difícil que el desecho se diluya.

Estamos apostándole a un transporte más digno a la sociedad chiapaneca, pero con mototaxis lejos que se logre esta finalidad, viene a atrasar más el servicio en el estado.

Inclusive, en los países asiáticos donde se empezó el uso del mototaxi, muchos ya los desecharon por la contaminación que generan, por ser inseguro y la incomodidad.

Está el ecotaxi que contamine menos y está contemplado en la ley del transporte, si se hacen estudios correspondientes y hay la posibilidad que se autorizara este servicio, estamos más por el ecotaxi y no el mototaxi.

Dijo que en algunos municipios de Chiapas ya hay ecotaxis, y la ley los incluye, por eso nosotros estamos porque se cumpla la ley.

Asimismo, sostuvo que como transportistas concesionados no están en contra de que se otorguen concesiones, solo exigen que se haga de acuerdo a la normatividad, en el marco de la ley y con estudios de factibilidad, sobre todo ver qué tanto aguanta el parque vehicular para que el transporte siga siendo una actividad rentable para los que están y para los que van a entrar.

No tendría caso que haya competencia ni desleal ni legal donde no sea negocio para todos. Sí estamos de acuerdo en el concesionamiento, siempre y cuando se hagan los estudios correspondientes. Se debe concesionar al verdadero chofer.

Del tema de invasión de rutas que se presenta ahora, señaló que es la autoridad la que debe dar una respuesta, porque no es posible que siga creando caos en rutas establecidas en el estado.

Anotó que en caso de haber la necesidad de atender el reclamo del servicio del transporte en alguna parte, el transporte concesionado lo puede cubrir, ya que hay rutas donde el número de vehículos es grande, de ahí se podrían mover algunas unidades hacia nuevas rutas, inclusive. Esto daría garantía de inversión, inclusive, porque ahorita no lo hay con lo que se está dando.

Los grupos que ahora salen con que abren nuevas rutas son de personas que nada tienen que ver con el transporte, solo tienen capacidad económica y hasta la facilidad de organizar a la gente para que los acompañen a pedir públicamente los dejen circular.

Dijo desconocer que pudieran ser políticos o servidores públicos los que están queriéndose meter al transporte, pero es raro que no se hagan los operativos que se deben hacer.