El nuevo libramiento sur y los neo ricos/Palabras Gordas/Noé Juan Farrera Garzón

Algo está pasando con la construcción del nuevo libramiento sur, que pretende comunicar Chiapa de Corzo con Ocozocoautla, cada día van presentándose casos de personas que han sido damnificados con la construcción de éste, sin ser indemnizados conforme a la ley.

Para infortunio del gobernador sustituto de él mismo, se le ocurrió ponerle el nombre de su abuelo a esa arteria, pues esa obra caminera, está afectando a más de una persona, a las cuales no se les ha atendido, es más han sido víctimas de despojo y hasta casos de ecocidio por parte de la misma autoridad, en un gobierno que es ecologista, es una pena que estos casos se estén presentando.

Hace un tiempo en una plática con un funcionario de la SOPyC y comenzaban a salir propietarios que habían sido afectados en su patrimonio por la construcción de este libramiento, él me decía que estaba muy raro, ya que él tenía la información que todos los afectados habían sido atendidos y pagados.

La realidad, es que supera a la ficción y en este último año de la fallida administración de Manuel Velasco, la película “La Ley de Herodes” se queda corta, viendo cómo funcionarios de todos los niveles barren para llevarse todo lo que pueden a costa de pasar encima del que se deje.

No es posible que familias humildes sean pisoteadas y afectadas en su patrimonio, pareciera que en Chiapas hay ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera.

El encargado de realizar los trámites correspondientes, no aparece, y las cosas tanto para el nuevo libramiento y las familias se van a complicar de tal forma que pudiera quedar inconcluso.

Precisamente ha salido publicada una información en que un particular le ganó al gobierno del estado encabezado por Manuel Velasco, una resolución donde echa para abajo la supuesta “expropiación” que realizara la autoridad, por ser arbitraria y por no cumplir con los requisitos que marca la ley.

Como esos casos comenzarán a aparecer decenas lo que será un duro golpe contra el área jurídica del gobierno del estado y de las dependencias encargadas de ejecutar esta obra.

Especulan

Tras instalarse la mesa de entrega-recepción del gobierno del Estado, ya han comenzado a barajarse nombres de posibles secretarios que podrían repetir “color y número”, se habla de Luis Manuel García Moreno de protección civil; pero para el 8 de diciembre faltan dos largos meses, y contando.