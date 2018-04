Embarazos son un riesgo en Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Las menores de edad son quienes más riesgos corren al embarazarse que una persona de edad adulta, dio a conocer, encargado de la clínica de alto riesgo de embarazos en el Hospital Regional José María Sambrano Estrada.

El médico explicó que una mujer que desea tener un hijo, tiene que acudir ante el ginecólogo de su preferencia, saber que enfermedades padece y si es o no posible embarazarse, para así no exponerse ni ellas ni el producto.

Hay mujeres que se juegan la vida y el porcentaje es muy alto en Chiapas, padecen enfermedades que ellas consideran que no es grave y al embarazarse, se complica sobre todo el ritmo cardíaco y complica el parto.

No es una cuestión de ser o no indígenas, el riesgo está en todas partes, pero recalcó que el mayor riesgo está en las menores de edad entre los 13 a 15 años, cuando sus cuerpos aún no se han formado del todo y un producto en ellas es complicado.

Reconoció el papel de las parteras puesto que ellas han hecho un trabajo particular para salvar en ambos casos a los dos, sobre todo cuando hay complicaciones producto de las enfermedades de las mujeres futuras mamás.

Insistió en que todos los embarazos son de alto riesgo, uno solo no es fácil, a pesar de que todos los días se da a luz a bebes en el estado de Chiapas, lo que muchos ven como algo común, en realidad termina siendo un problema por demás serio que hay que atender como futuras madres.