Empieza entrega de apoyo a damnificados con etiquetas de Partidos

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Los materiales de construcción que debieron entregarse a los damnificados del sismo del 7 de septiembre, en Arriaga, Tonalá y Cintalapa, no fueron entregados en tiempo y forma y hoy están apareciendo pero etiquetados por candidatos de partidos políticos, con el apoyo del presidente municipal en turno, de esos mismos municipios.

Algunos ciudadanos han denunciado, pero no han tenido eco al solicitar que esto no sea utilizado por los candidatos para llegar a la presidencia municipal, de estos tres municipios, sino que sea entregado porque así fue puesto, para tal fin y no para beneficiar a algunos y comprar el voto.

Uno de los declarantes es Luis Arvey, parte del grupo activista y de derechos humanos, El Coloso de Piedra, en Arriaga, que denuncia el desvío de recursos en plena campaña electoral.

El proceso de registro de los damnificados se hizo por medio de un registro manual, ya que pasado el sismo no se contaba con electricidad para hacer la captura en una computadora, esta captura la hizo el ayuntamiento de Arriaga. Se les asignó un folio y estarían en espera para recibir ayuda según las necesidades de su domicilio afectado.

Acusó directamente a los partidos, porque la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, (SEDATU), no ingresaron la información de los primeros registrados, además, no realizaron un censo de los afectados”, la manipulación fue directa de quien estuviera a cargo del INVI en el gobierno de Pablo Salazar.

Solo en Nuevo Progreso hay poco más de 150 familias así como en la colonia Milenio, en la periferia de Arriaga, nunca fueron atendidas por ninguna autoridad por los daños.

Actualmente el estado se encuentra en un periodo electoral, se elegirán diputados locales, federales, alcaldes y gobernador, por lo que los apoyos se han visto sesgados de manera discrecional a partidos políticos del estado.

Los partidos Chiapas Unido, Mover a Chiapas y Verde, han acumulado despensas que fueron recibidas como ayuda para los afectados del sismo, de acuerdo con versiones de activistas de la región costera de Chiapas.

“Solo en Arriaga, hay más 1 mil 400 personas que no han recibido ningún tipo de apoyo tras haberse registrado para recibir ayuda”, explicó Arvey.