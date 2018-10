En conocidos medios de comunicación, en el mes de enero de 2016, se pudo leer en los encabezados de las notas principales de portada, la sensacional noticia de que el Presidente Municipal de ese tiempo, Fernando Castellanos Cal y Mayor, FERCACA por su sola presencia y nivel intelectual, que se buscaría la certificación a Tuxtla como “Ciudad Segura”.

Decía más o menos así:

“el gobierno municipal que encabeza Fernando Castellanos Cal y Mayor, ha iniciado de manera formal los trabajos para preparar los convenios que permitan avanzar en la recertificación de Tuxtla Gutiérrez como Ciudad Segura.

Titulares de diversas secretarías municipales sostuvieron una reunión de trabajo en la Sala de Cabildo, con la finalidad de revisar aquellos programas que están vigentes y que fueron objeto de la certificaron por parte del Instituto Karolinska, de Estocolm, así como para integrar otros que permitan la sustitución de aquellos que dejaron de funcionar”.

Será acaso que todo ese tema de las certificaciones, no son más que simples negocios de vivales que, muy al estilo de los negocios multinivel, embabucan o se consolidan en una mafia, para gastar millones en las certificaciones que nos sirven más que para bajar recursos de la federación.

Porque, basta con caminar unas cuadras en esta “ciudad segura”, que no es más que donde de seguro caes en un cráter, donde de seguro te asaltan el negocio, donde de seguro te acosan los mismos policías, donde de seguro te agravian de todas formas las mismas autoridades, donde de seguro los mismos notarios te despojan de tus propiedades.

Es una pena, que el color y el sabor de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, se encuentre sumergida en una miseria gubernamental, que no da más que lástima, que no es otra que a cada instante se encuentra secuestrada por pequeños grupos, que hacen que, aún con gobiernos nuevos, parezca estarse cayendo a pedazos.