En el gobierno vamos a servir, no a servirnos: Rutilio Escandón

Al asegurar que en su gobierno se trabajará con transparencia, austeridad y apego a la ley para contribuir al desarrollo de cada una de las comunidades de Chiapas, el gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, expresó: “Vamos a servir, no a servirnos”.

El próximo mandatario chiapaneco enfatizó que durante su administración se vigilará que las y los servidores públicos actúen con responsabilidad y por la misma causa, que es Chiapas, por ello reiteró que él será el primero en poner el ejemplo.

“Lo tenemos muy claro, el pueblo nos dio la oportunidad de trabajar para hacer los cambios que el estado y el país necesitan. Haremos equipo y construiremos un gobierno austero, pero no por ello menos eficaz”, explicó en entrevista.

Destacó que se tendrá un manejo transparente de los recursos públicos y se rendirá cuentas a la ciudadanía, ya que no se desperdiciará ni un solo peso en gastos superficiales; además, agregó, se combatirán prácticas dañinas como la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias y el nepotismo.

Escandón Cadenas sostuvo que se garantizará la justicia social, por lo que se bajarán los sueldos a los altos funcionarios y se terminará con los privilegios, con el propósito de incrementar los salarios de quienes ganan menos y generar ahorros que permitan invertir en programas y proyectos de beneficio para toda la sociedad.

Por lo anterior, dijo que la población chiapaneca puede tener la seguridad y la confianza de que en el próximo gobierno estatal no se tolerarán las conductas ilegítimas o ilegales que pudieran cometer las y los funcionarios públicos: “No permitiremos que se defraude al pueblo, quien lo haga deberá responder ante las autoridades”.

Asimismo, sostuvo que una de las primeras acciones que lleve a cabo será enviar una iniciativa de ley para suprimir el fuero; además, dijo, se harán las reformas necesarias para que el fraude electoral sea considerado grave y no alcance derecho a fianza.

Finalmente, Rutilio Escandón insistió en que no vivirá en la Casa de Gobierno y que los helicópteros y aviones a disposición del gobierno del estado se utilizarán exclusivamente para acciones de seguridad, protección civil o como ambulancias aéreas para auxiliar a las y los habitantes de las comunidades más apartadas.