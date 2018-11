En la Larraizar, ni acuerdos ni nada

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- San Andrés Larraizar, solo fue sede, pero no hubo beneficio con la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), señaló el presidente municipal de ese lugar, Rodulfo Pérez Hernández.

Lamentó que el impacto fuera en San Cristóbal de las Casas solamente, pero en su caso, es necesario que se voltee a ver, porque la gente requiere no de convertirse en una zona solo para ellos, sino también el poder decir que ahí, es una zona importante en materia cultural.

El Edil pidió los diputados locales indígenas, volteen a ver a los pueblos originarios, que se retome parte de los acuerdos de San Andrés, como el derecho a la cultura, el respeto a la integridad, ya que todo se está perdiendo y se está afectando la historia de los pueblos.

Lamentó que en los pueblos, se esté olvidando los usos y costumbres, ya que dentro de la Constitución no está enmarcado, lo cual atenta contra la cultura del pueblo, en este caso de San Andrés Larraizar, uno de los pueblos que requiere atención y se acepte la autordeterminación de la sociedad.

Es de mencionar que los acuerdos de San Andrés son compromisos y propuestas conjuntas que el gobierno federal pactó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para garantizar una nueva relación entre los pueblos indígenas del país, la sociedad y el Estado.

Estas propuestas, conjuntas, se enviarían a las cámaras legislativas para que se convirtieran en Reformas Constitucionales. Es decir, el gobierno se comprometió a consultar con el EZLN su propuesta de Reformas, por eso se habla de propuestas conjuntas.

El propósito central de estos acuerdos es terminar con la relación de subordinación, desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión política de los pueblos indios.

Para esto, se planteó un nuevo marco jurídico que contemplara el reconocimiento en la Constitución de los derechos de los pueblos indios, es decir, no sólo derechos individuales, de personas, sino derechos colectivos, de pueblos (sean tzeltales, purépechas, nahuas, tarahumaras, huicholes, mixtecos o de cualquier otro pueblo indio que habite dentro del territorio nacional). Los derechos por reconocer son los siguientes:

* políticos: (expresados especialmente en el reconocimiento de los gobiernos propios, y de las formas propias de elección de sus autoridades)

* jurídicos: para poder ejercer sus sistemas normativos internos, sus formas de elegir a sus propias autoridades, sus formas de impartir justicia, reparar las faltas y decidir en materia de conflictos internos.

* sociales: para decidir sus propias formas de organización social.

* económicos: para decidir su propia organización para el trabajo, para el disfrute de sus propios recursos y para que se impulse la producción y el empleo y la satisfacción de las necesidades propias de los pueblos indios.

* culturales: para garantizar la cultura propia de los pueblos indígenas.

Los compromisos y propuestas conjuntas que las partes se comprometieron a impulsar son los siguientes:

1. Reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución y su derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía.

2. Ampliar la participación y representación política, el reconocimiento de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

3. Garantizar el pleno acceso de los pueblos indios a la justicia del Estado, a la jurisdicción del Estado y el reconocimiento de los sistemas normativos internos de los pueblos indios.

4. Promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas.

5. Asegurar la educación y la capacitación y aprovechar y respetar sus saberes tradicionales.

6. Satisfacer sus necesidades básicas.

7. Impulsar la producción y el empleo.

8. Proteger a los indígenas migrantes.