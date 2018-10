En mi Gobierno habrá diálogo pero también auténtico Estado de Derecho: Rutilio

El gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas, dijo que en su Gobierno habrá mucho diálogo pero también un auténtico Estado de derecho, como nunca en la historia de Chiapas, por justicia social y por el bienestar de todos los chiapanecos.

De manera categórica, aseveró que en el pasado proceso electoral la gente votó por un cambio real y por una nueva manera de gobernar para restaurar el Estado de derecho en Chiapas.

Ante esto, agregó en entrevista que en unidad con el próximo Gobierno Federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, se atenderán todos los temas que ocupa al pueblo de Chiapas, empezando con la justicia social.

“Sí habrá un auténtico Estado de derecho, al margen de la ley no habrá nada y por encima de la ley no habrá nadie; ya nunca más se afectarán los intereses y el patrimonio de terceros. Vamos a garantizar el respeto de los derechos humanos, los derechos fundamentales y todas las libertades, habrá mucho diálogo con todos los sectores sociales y productivos pero también un auténtico Estado de derecho, por justicia social y por el bienestar de todos los chiapanecos”, resaltó el próximo mandatario estatal.

Abundó que a partir del 8 de diciembre habrá Estado de derecho como nunca en la historia estatal, porque lo primero que hará como jefe del Ejecutivo será promover una reforma para retirar el fuero en Chiapas, con el objeto de arrancar de raíz la corrupción y la impunidad.

Después de afirmar que el pueblo no votó por un gobierno hipotético sino por uno real y diferente, Escandón Cadenas subrayó que sólo con autoridad moral se puede tener autoridad política y “si vamos a hacer más de lo mismo sería un retroceso tremendo para la democracia en Chiapas”, añadió.

Al enfatizar que en su gobierno no habrá estatismo sino libertades plenas, tolerancia y diálogo abierto, como debe de ser una democracia, hizo hincapié en que en Chiapas se erradicará la corrupción y la impunidad sin usar de manera facciosa las instituciones.

“Desde el principio vamos a encabezar un gobierno democrático que respetará el trabajo y la agenda de los poderes del Estado, para abonar siempre a la paz, al desarrollo y al progreso de Chiapas, sin importar ideologías políticas, siempre pensando en el bienestar del pueblo. Porque si trabajamos pensando en la gente y por Chiapas, de corazón, no vamos a fallar”, puntualizó.