En mi gobierno no habrá tregua a la impunidad y a la corrupción: Rutilio Escandón

El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, ratificó su compromiso con el combate a la corrupción, “quiero advertir que en mi gobierno no habra tregua a la corrupción, nepotismo, impunidad y tráfico de influencias”, ahí está la eficacia de las instituciones, asumimos el compromiso por la transparencia y la rendición de cuentas.

Escandón Cadenas advirtió a quienes integrarán su gabinete, que no se dejen embaucar por quienes dicen ser amigos, familiares, porque también ellos se enfrentarán a la justicia por complicidad, seremos un gobierno diferente porque la gente exige resultados, esa es nuestra meta.

“Tan es culpable quien mata la vaca, como quien jala la pata”, dijo Rutilio Escandón, gobernador electo en los comicios del 1 de julio impulsado por la coalición Juntos Haremos Historia.

Afirmó que sus hijos, hermanos, tíos, primos, no tienen venia para hacer negocios a su nombre, por lo que “no voy a tolerar actos de corrupción y serán castigados ambos por complicidad, nos ocupa hacerle justicia a Chiapas, el que la gente pueda vivir en mejores condiciones de vida.

Quien no entienda que la política tradicional ya cambió, se va enfrentar a la justicia, nadie al margen de la ley, ni nadie por encima del derecho”, el pueblo manda, la ley ordena y el gobierno acata, atajó Escandón Cadenas.

Insistió el gobernador electo que serán bienvenidos todos los empresarios que quieran trabajar de manera lícita, pero quienes pretendan ingresar por el tráfico de influencias se van a enfrentar al Estado de derecho, no más abusos, ni complicidades.

“Si alguien les pide moches a mi nombre, les pido presentar su denuncia a la brevedad para actuar en consecuencia, porque quiero advertirle a la sociedad que el próximo gobernador ni tarjetas de presentación va a tener, mucho menos interés en favorecer a grupos en particular “, explicó Rutilio Escandón.

Recalcó que él no es empresario, ni constructor, ni tiene comercializadora, por lo que no le une un interés en venderle al gobierno y así deben actuar los próximos servidores públicos, íntegros como lo decidió la ciudadanía el 1 de Julio, “el mandato de los chiapanecos en las urnas es contundente, lo acatamos en su justa dimensión”.

Puntualizó que tenemos un gran ejemplo de honestidad y transparencia, “el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, así actuará el próximo gobernador, y así tendrán que actuar todos los servidores públicos, incluyendo los presidentes municipales”.