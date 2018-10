En Suchiate no permitiremos la entra de Maxi Carnes: comerciantes

Comerciantes de carne y ciudadanos en general del municipio de Suchiate, piden la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que no se permita la entrada de la empresa Maxi Carnes, ya que según los manifestantes, esta empresa comercializa productos de muy mala calidad y dudosa procedencia.

“Sus productos lo hacen llegar a través de tráileres, provenientes de otros estados de la república, sin embargo como son productos congelados, no se tiene la certeza de las condiciones higiénicas, así como las condiciones en las que se procesa, por lo que no vamos a permitir su entrada a este municipio”, señalaron los inconformes.

Con la ayuda de una manta aseguran que “El pueblo de Suchiate y el mercado municipal, no queremos carnicería Maxi Carnes”, por lo que pidieron a la presidenta municipal, tome cartas en el asunto y no permita el establecimiento de esta empresa, ya que antepone sus intereses económicos sin importarle la salud de la población.

Los manifestantes exigieron a las autoridades competentes de Salud, Sagarpa, Secretaría del Campo, Policía Federal y todas las que tengan competencia en el caso, para que realicen las investigaciones necesarias a la empresa Maxi Carnes, ya que podrían estar comercializando carne de animales enfermos o hasta robados, “además de que la entrada de esta empresa sería un duro golpe contra los comerciantes locales”.