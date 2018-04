En Tuxtla marchan médicos para defender su profesión

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 8 de abril del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Decenas de médicos, enfermeras y estudiantes de medicina marcharon éste domingo en Tuxtla Gutiérrez para exigir un alto a la criminalización de su profesión.

Los manifestantes previamente habían convocado a la marcha denominada en redes sociales #YoSoyMédico17, #Yosoy17, #TodosSomosLuis, y el Movimiento 22 de Junio.

Desde las diez de la mañana portando la característica bata blanca se concentraron en la Diana Cazadora de donde partieron hacia el centro de la ciudad, portando pancartas y lanzando consignas en las que expresaban “Somos médicos, no asesinos”.

Así mismo expresaron su apoyo y solidaridad al médico Luis Alberto Pérez Méndez quien ha sido acusado por el delito de homicidio doloso por la muerte de un menor de tres años en el estado de Oaxaca.

Durante todo el trayecto de la marcha exigieron a la sociedad en general un alto a la criminalización del ejercicio de la profesión médica.

“Al doctor Luis lo están acusando sin fundamentos por las autoridades del estado de Oaxaca, lo tratan como asesino, cuando él no es responsable. Por eso pedimos que se haga justicia, ya que somos médicos, no asesinos”, expresaron el mitin.

Recalcaron que el fallecimiento de un paciente tras haber hecho lo humanamente posible, es común en cualquier hospital o consultorio por lo que no depende del médico, hacer más de lo que está en sus manos.

Por último indicaron que continuarán con el apoyo a su colega del estado de Oaxaca, por lo que la marcha y protestas de médicos se estarán replicando en diferentes estados del país.