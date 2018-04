En veremos participación de Enoc Hernández en proceso electoral por el PRI

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Además de que en San Juan Chamula advirtieron estar dispuestos a derramar sangre en caso no se respeten sus usos y costumbres, el líder moral del Partido Podemos Mover a Chiapas, Enoc Hernández Cruz, señaló que no está definida su participación como candidato externo del PRI a la Diputación Federal por el V Distrito o a la gubernatura.

Y es que los Partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional (PAN) y Revolución Democrática (PRD) impugnaron la coalición Todos por Chiapas, por lo que habrá que esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Si el tribunal ratifica nosotros seguimos en esa coalición PRI, Verde, Panal, Chiapas Unido, Podemos Mover a Chiapas, y ya está definido nuestro candidato, Roberto Albores; pero si no falla el resolutivo, el Partido Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, tendrían que registrar candidato porque no nos podríamos quedar sin participar”, dijo.

Durante la presentación de candidatos a las presidencias de los 122 municipios, Hernández Cruz señaló que este fin de semana debe quedar definida esa situación, ya que el 29 de abril inicia la campaña camino a la gubernatura en la entidad, por lo que se encuentran a la espera del resolutivo, para aceptar o no la candidatura a la Diputación Federal por el V Distrito.

Insistió que el PRI le ha hecho la invitación de postularse a la candidatura por la Diputación Federal del V distrito que tiene como cabecera San Cristóbal, y lo comprenden los municipios de San Juan Chamula, Zinacantán, Huixtán, Tenejapa, Teopisca y Amatenango del Valle.

“No he aceptado porque primero quisiera platicarlo con ustedes, pero no es mi aspiración, es una oportunidad, hay que estar agradecido, tampoco puedo salir a hablar mal del PRI, no me fui al PRI, soy candidato externo”.

Finalmente, reiteró que esperará el resolutivo del Tribunal para tomar la decisión si contendrá a la Diputación Federal o gubernatura, “si se da esa opción con mucho gusto, espero ser un digno representante de ustedes en el Congreso dela Unión”.