Enoc Hernández y otros políticos, sin experiencia para la Rectoría de la Unach

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Enoc Hernández Cruz y otros políticos oportunistas que se han auto candidateado para llegar a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) no cuentan con la experiencia académica para ocupar el cargo, manifestaron en conferencia de prensa los integrantes de la Red Estatal Indígena.

Marco Shilón Gómez, catedrático de la Facultad de Derecho, dijo que se han mencionado varios nombres, pero hay incertidumbre en la decisión, ya que apenas se acaba de emitir la convocatoria para los contendientes.

“Hay personajes que se han apuntada nada más para ver si pegan, como el caso de Enoc Hernández, pero la máxima casa de estudios debe privilegiar experiencia académica, porque hablamos de la formación toral de los jóvenes, aquí no tiene nada que ver la política”.

Por el contrario, como Red Estatal Indígena se encuentran apoyando al doctor Laureano Eliseo Rodríguez Ortiz, quien se registrará como aspirante a la rectoría el próximo 21 de noviembre, “el doctor no la va tener fácil y no lo digo por Enoc y otros políticos, hay otros actores muy fuertes para competir”.

“El proyecto que trae puede marcar la diferencia desde la academia, eso es lo que se necesita, experiencia académica, esta Red Estatal Indígena lo apoya y lo hacemos de la forma más seria, para que sientan el respaldo que el doctor tiene para contender a ese espacio”.

Shilón Gómez dijo que la Junta de Gobierno de la Unach debe privilegiar la experiencia académica “y el doctor Eliseo puede ser merecedor de la Rectoría, es un indígena tsotsil de Mitontic, licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Sociales, maestro en Desarrollo y Ayuda Internacional por la Universidad Complutense de Madrid”.

“Habla y escribe en la misma lengua, tiene un doctorado en Estudios de Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California, reúne todo el perfil adecuado que necesita la máxima casa de estudios y hemos decidido por unanimidad y decisión propia apoyarlo ante la Junta de Gobierno”, concluyó.