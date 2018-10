Enrique Arreola deja el Ayuntamiento de Cintalapa con arcas vacías

Jairo Camacho.

Agencia ReporteCiudadano, 4 de octubre del 2018. Tuxtla Gutiérrez.-Francisco Nava Clemente, alcalde electo de Cintalapa dio a conocer públicamente que recibió un Ayuntamiento completamente en desorden y caos.

Expuso que no se entregó formalmente ningún documento legal en lo que corresponde a nóminas o procesos administrativos, encontrando un Ayuntamiento en pedazos.

Sin embargo adelantó que el esfuerzo será grande para sacar adelante al municipio, el 1 de octubre no se presentó ningún funcionario de la pasada administración para entregar el cabildo, afectando seriamente las áreas de servicios públicos.

“Lo que refleja una mala administración, una administración que dejó en ruinas al municipio, lo que evitaremos para el próximo proceso que nos toque entregar. En lo que compete a los recursos no dejaron nada, en lo que corresponde al mes de octubre”, indicó.

Por su parte el actual tesorero precisó que los recursos financieros o aplicaciones y obligaciones para cubrir, no fueron dejados pese a que los recursos del FORTAMUN no están, lo que indica un claro robo de más de 4 millones de pesos, dinero que fue depositado al Ayuntamiento saliente.

Toda esta situación complica lo que corresponde a realizar los pagos a diferentes áreas como Protección Civil, y otras secretarías, por lo que Enrique Arreola Moguel deberá ser investigado por estos hechos.

La investigación será en seguir el rastro a los recursos para saber a dónde se fueron o quién ejerció el dinero, además de ser un recurso del pueblo, por ello se prepara una denuncia formal para ser presentada a la brevedad.

Será el delito de peculado, principalmente el que se tenga que investigar, además de que en estos momentos el actual cabildo tendrá que redoblar esfuerzos para cubrir los pagos que se requieren.

“Se tiene que conseguir el dinero de alguna forma, esto se veía venir por los malos manejos de recursos pero no imaginamos que cerrarían con broche de oro dejando un problema a la ciudadanía”, precisó.

El presente mes será el más complicado para la actual administración, pues el problema es mayúsculo “de un día para otro dejaron en ceros al Ayuntamiento”

Expuso que lamentablemente esto sólo es el comienzo de una serie de irregularidades, falta el recurso de desayunos escolares, no hay archivos, documentos pese a que existía el compromiso firmado.

Las comisiones de entrega-recepción se conformó, encabezados por al Enrique Arreola, el contralor, el tesorero donde todos firmaron el documento.

“Ya estaba contemplado el pago de las quincenas y aguinaldos, el dinero fue otorgado el pasado 28 de septiembre con tal fin, Hacienda cumplió pero no los exfuncionarios municipales”, explicó.

Por toda esta situación tienen que recurrir al Órgano de Fiscalización la documentación necesaria, pues prácticamente están a ciegas para dar continuidad a los trabajos que la sociedad demanda.