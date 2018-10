Es improcedente conforme a la ley, la huelga que anuncia el SEAUNICACH

ASICh

La Rectoría de la UNICACH no ha recibido notificación de parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje para el emplazamiento a huelga del que habla el Sindicato de Empleados Administrativos, por lo consiguiente si llegan a proceder como lo vienen anunciando estarían cometiendo sanciones del orden administrativo y laboral, así como delito penal, sostuvo el secretario general Ariel Gómez Séptimo.

Acompañado del secretario general del Sindicato de Personal Académico de la UNICACH; la secretaria Académica, Flor Marina Bermúdez, así como directores de facultades y de áreas de esta alma mater, sostuvo que se ha instalado una mesa de diálogo permanente con el SEAUNICACH en donde se han agotado varios temas que han planteado, correspondiente de la pasada revisión contractual 2018-2020.

El 80% de las prestaciones que han planteado ha tenido avances, pero se ha empantanado en la exigencia que se despida a 107 trabajadores, lo cual no puede ser porque de acuerdo a las facultades discrecionales, con base en la ley orgánica de la Universidad, caeríamos en una irregularidad, afectando a igual número de familia.

Dijo que la Rectoría está en la disposición de diálogo permanente con el SEAUNICACH donde están agremiados familiares de familiares, es decir pareciera que ha servido como agencia de colocaciones de los dirigentes, encabezados por Carlos Farfán Martínez, quien además de su salario tiene una confidencial de 15 mil pesos, otorgada por las anteriores administraciones.

Precisó que en los acuerdos de la revisión contractual 2018-2020, al SEAUNICACH se le dio 8 millones 502 mil 343.40 pesos, con lo cual se recategorizaron 137 empleados, de manera unilateral conforme a los estatutos del gremio. Ellos asignaron esas plazas.

Sin embargo, ahora piden de seis a ocho millones de pesos más, lo cual es improcedente, y lo quieren para poder contratar más personal.

En lo que va de la presente administración se ha cubierto adeudos con Infonavit, SAR, Seguro Social. Y los sindicalizados no quieren pagar el ISR.

Se ha dado cabal cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo, se ha incrementado el monto de las prestaciones y se reconoce el trabajo que realiza el personal administrativo, pero no vamos a permitir que con chantajes y presiones se alterne la vida normal y académica de la UNICACH. Esta universidad no puede estar secuestrada por un Sindicato. Vamos a proceder conforme a derecho si el caso lo amerita, aseveró. ASICh