Esposa de síndico presidenta del DIF, no es nepotismo, asegura Miguel de Los Santos

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El síndico del Ayuntamiento coleto, Miguel Ángel de Los Santos, negó que el nombramiento de su esposa, Alejandra Del Valle, como presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), sea nepotismo, ya que el puesto es honorario, es decir, no percibirá sueldo alguno.

“La designación la hizo la presidenta municipal, porque la licenciada Alejandra Del Valle, tiene su trayectoria, es abogada, tiene méritos, el nepotismo no se da en ese caso; la presidenta municipal pudo haber nombrado a su esposo, no lo hizo, porque el DIF no se debe entender como una extensión del poder de la presidenta”.

Miguel Ángel de Los Santos aseguró que las cosas en el DIF Municipal cambiará, ya que muchas veces los presidentes municipales usan a la institución como “caja chica”, “en esta ocasión se está designando a una persona que no tiene relación familiar con la presidenta, en este caso corresponde a una persona que se ha caracterizado por su ejercicio en favor de los derechos humanos”.

“Desde la abogacía ella es constitucionalista, ha presentado amparos, ha trabajado con la presidenta municipal desde hace varios años, en ese contexto pretende dar una característica diferente, no una institución asistencialista a la que nos tienen acostumbrados, sino una institución garante de los derechos de la niñez, de la adolescencia, de los adultos mayores”.

Finalmente, dijo que los señalamientos por nepotismo han estado mal planteados y debemos informar lo que sucede a la ciudadanía. Cuestionado sobre los recursos que maneja el DIF, dijo no contar con el dato, sin embargo dijo que sí auditará todos los recursos, “yo no apruebo el presupuesto de egresos, eso lo hizo la administración pasada”.