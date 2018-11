Este 26, juicio en municipios a Velasco

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Organizaciones sociales y campesinas, de varios municipios, se sumaron para este 26 de noviembre, se haga un juicio público, en la explanada de Palacio de Gobierno, al gobernador sustituto y Senador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.

La protesta se hará en los municipios que así lo consideren, no hay un número, pero hasta donde saben, según Ervin Herrera Estudillo, uno de los organizadores, es que posiblemente se de en al menos 5 parques públicos, aunque eso dependerá de cada grupo que organice.

También habrá otra movilización en la Ciudad de México, aún por definir si es el Senado de la República o frente a Palacio Nacional, en ese punto se hará un juicio político para desenmascarar a Velasco Coello, a quien acusarán de ladrón y asesino.

Entre otras, cosas exigirán al gobierno de Andrés Manuel López Obrador castigo con cárcel que ha puesto a la entidad convulsionada, saqueada y pisoteada, según el declarante que asegura que esto no podrá levantarse ni con la buena voluntad de Escandón Cadenas.

Es de mencionar, que habrá un grupo de maestros de la Sección 7, quienes harán un mitin, donde verán el tema de la mal llamada reforma educativa, no sea cancelada en forma definitiva, la sección VII del SNTE, no dejará de movilizarse, ya que no se aceptarán pinceladas, solo abrogación al cien por ciento.

El líder magisterial ya los convocó a las bases agremiadas a la sección VII del SNTE, a sumarse a las acciones del próximo 26 de este mes, sea en la Ciudad de México o en Tuxtla Gutiérrez, ya que se le debe mostrar por enésima ocasión, el músculo al casi muerto gobierno federal y estatal.